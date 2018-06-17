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17 Червень 2018, Київ 19:43
Фотогалереї

Фоторепортаж: яскраві образи «Маршу рівності»

У Києві 17 червня пройшов «Марш рівності» – це завершальна акція міжнародного форуму «КиївПрайд-2018», який відбувається щороку із 2012-го. Радіо Свобода зібрало найяскравіші образи маршу.
Лала Імпічмент
1 Лала Імпічмент
Брунгільда Голден
2 Брунгільда Голден
Домініка Лавгуд
3 Домініка Лавгуд
4
Помпея Мамайська
5 Помпея Мамайська
Зіанджа
6 Зіанджа
Гуппі Дрінк
7 Гуппі Дрінк
Маша Ханська
8 Маша Ханська
Марлен Шкандаль
9 Марлен Шкандаль

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