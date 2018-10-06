ООН засуджує Іран через страту молодої жінки

Організація Об’єднаних Націй засудила іранську владу через страту молодої жінки, яку звинувачували в убивстві свого чоловіка п’ять років тому, коли їй було 17.

Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет підкреслила, що несправедливе рішення іранського суду викликає глибоке розчарування.

Зейнаб Секаанванд Локран заявляла, що після арешту у 2012 році її неодноразово били в поліції. Вона стверджувала, що зізналася в убивстві під тиском.

Підсудна звертала увагу суду, що факти домашнього насилля не були належним чином розглянуті під час процесу. До неї не допускали адвоката до останнього судового засідання, на якому вона знову відмовилася від зробленого раніше визнання своєї провини.

Бачелет звертає увагу на те, що іранська влада не врахувала, що смертний вирок суд виніс підсудній, якій на момент арешту не було 18 років. При цьому міжнародне право однозначно забороняє страту осіб, які не досягли повноліття.

Секаанванд загинула 2 жовтня. За день до цього її сім'я отримала повідомлення про страту й змогла прибути в тюрму для прощання.