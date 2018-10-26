У Росії хочуть оштрафувати Google

«Роскомнагляд» звинуватив корпорацію Google у порушенні російського законодавства через те, що інтернет-пошуковик не під’єднався до федеральної державної інформаційної системи, в якій міститься перелік заборонених і заблокованих в Росії сайтів.

Згідно з російським законом, оператори пошукових систем зобов’язані вилучати такі сайти з пошукової видачі. «Роскомнагляд» стверджує, що направляв Google повідомлення про необхідність під’єднатися до системи, однак цього так і не було зроблено.

Тепер відомство планує звернутися до суду. «Роскомнагляд» проситиме оштрафувати Google на суму до 700 тисяч рублів (близько 10,6 тисячі доларів).

У Росії заборонені до розповсюдження матеріали, внесені до федерального списку екстремістських. У цьому списку – більше ніж 4500 позицій. Крім того, «Роскомнагляд» блокує сайти, щодо яких ухвалене судове рішення про те, що вони порушують законодавство. Відомство може за низкою підстав заблокувати сайти і в позасудовому порядку – наприклад, за поданням генпрокуратури Росії можуть блокуватися сайти із закликами до неузгоджених мітингів.