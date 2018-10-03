Небезпечна «зона ru»: як працює російське стеження в інтернеті

1 жовтня в Росії набули чинності положення «закону Ярової», що зобов'язують операторів зв'язку півроку зберігати трафік користувачів інтернету за останні 30 днів.

Раніше «Роскомнагляд» розширив список «організаторів поширення інформації», які зобов'язані на першу вимогу ФСБ Росії надавати дані про користувачів, враховуючи їхнє особисте листування.

Українська «Лабораторія цифрової безпеки» з'ясувала, що кримські провайдери блокують щонайменше вісім українських сайтів, не внесених до списку заборонених у Росії. Експерти кажуть, що результати технічного дослідження інтернет-блокувань у Криму дають підстави стверджувати, що там існує «додатковий непублічний список сайтів для блокування, що відрізняється від всеросійського списку «Роскомнагляду».

Кримський адвокат Еміль Курбедінов оцінює масштаб роботи російських спецслужб у сфері судової практики.

– Ви побачите практично у всіх кримінальних справах зняття інформації з інтернет-сторінок і соцмереж. У російських месенджерах розкриють все що завгодно, а в Facebook йдеться про публічні пости і публікації. Якщо йдеться саме про листування, то з тих месенджерів, у яких сервери не розташовані на території Росії і дружніх їй країн, їм дістати листування дуже складно. Ці месенджери відмовляють навіть спецслужбам своєї країни. А ось із «ВКонтакте», «Одноклассники» дістають інформацію на ура – будь-яке листування, особисті дані – без постанови суду, за простим запитом. У відомій кримінальній справі журналіста Миколи Семени робили скріншоти його особистого листування програмою-шпигуном. Правоохоронним органам дуже зручно, не виходячи з кабінету, куховарити такі «екстремістські» справи.

Еміль Курбедінов зазначає, що жертвами такого переслідування з боку російських силовиків стають, як правило, журналісти, блогери, громадські активісти. На думку адвоката, їх таким чином намагаються залякати.

Представник «Пиратской партии России» Павло Россудов нагадує, що боротьба зі свободою вираження поглядів в інтернеті почалася ще до анексії Криму.

На багатьох впливає самоцензура – люди просто бояться висловлювати свою точку зору

– За останні роки збільшилася кількість людей, яких посадили до в'язниці за «інформаційні повідомлення в інтернеті» – репости і картинки. Жорстке регулювання інтернету в Росії почалося з 2012 року. Він став важливим джерелом інформації, а охоплення населення збільшилося до 50% від усього населення. Все це почалося під соусом захисту дітей від шкідливої інформації – нібито це з інтернету вилазять вовкулаки, упирі, наркомани, педофіли, терористи та інші. І ось вже нас захищають шість років, однак ми можемо отримувати до заблокованих сайтів вільний доступ, хоч і використовуючи окремі технічні засоби. Але той факт, що законодавство, пов'язане з цим, репресивне, а за картинки садять, ні в які ворота не лізе. На багатьох впливає самоцензура – люди просто бояться висловлювати свою точку зору.

Голова правління Асоціації підприємств інформаційних технологій України Елліна Шнурко-Табакова вважає, що російські спецслужби збирають інформацію перш за все на активних громадян.

Обирайте ті програми і ті комунікатори, що мають стосунок до зони com, а не до зони ru

– Сервіс Mail.ru ще більш небезпечний, тому що доступ до поштових скриньок, коли ви думаєте, що вас не читають і не чіпають, у Росії реалізований набагато краще, ніж перегляд постів. Є тільки питання ресурсів – наскільки ФСБ і пов'язані з ним структури можуть часто, багато і за якими ознаками моніторити. Якщо людина помічена на демонстраціях, на мітингах або в якихось контактах, очевидно, її моніторитимуть частіше. Якщо вона досить пасивна, то, можливо, не відразу потрапляє в поле. Питання технічного забезпечення, я думаю, допомагає перелопачувати набагато більші обсяги інформації, ніж 10 років тому. Це означає, що права будь-якої людини на таємницю листування можуть бути порушені. Порада проста: обирайте ті програми і ті комунікатори, що мають стосунок до зони com, а не до зони ru, і намагайтеся розуміти, що варто ховати.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».​