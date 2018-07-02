У Росії з 1 липня оператори зв’язку зберігатимуть листування і розмови

Положення так званого «закону Ярової», які зобов’язують російських операторів зв’язку і онлайн-сервіси протягом шести місяців зберігати розмови і листування користувачів, набули чинності з 1 липня. Набуває чинності і вимога, за якою компанії зобов’язані припиняти надання послуг абоненту, якщо його персональні дані в абонентському договорі не відповідають фактичним. Відповідно до закону, оператори повинні протягом 15 днів відповідати на запити правоохоронних відомств про підтвердження призначених для користувача даних.



Антитерористичний пакет поправок, відомий як «закон Ярової», був підписаний президентом Росії Володимиром Путіним два роки тому. Він істотно розширює вимоги щодо збору та зберігання призначених для користувача даних і накладає нові обов’язки на операторів зв’язку і онлайн-сервіси. З 1 жовтня російським інтернет-провайдерам необхідно буде зберігати весь трафік абонентів за 30 діб.

«Закон Ярової», який має офіційну назву «Про внесення змін до Кримінального кодексу Росії і Кримінально-процесуальний кодекс Росії в частині встановлення додаткових заходів протидії тероризму і забезпечення громадської безпеки» викликав чимало критики і пересічних громадян, і фахівців у сфері зв’язку, але втілюється в життя.