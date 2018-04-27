Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 Квітень 2018, Київ 11:26
Новини | Міжнародні

«Роскомнагляд» дозволив росіянам Facebook, «Одноклассники» та «Вконтакте»

Російське наглядове відомство «Ромкомнагляд» 27 квітня видалило з реєстру заборонених сайтів IP-адреси соціальних мереж Facebook, «Одноклассники» та «Вконтакте», а також «Яндекса», LiveInternet і Yahoo. До списку заборонених ці сайти потрапили в ніч на п’ятницю, 27 квітня, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на профільні ресурси

Популярні адреси були недоступні кілька годин. Чи розпочали їхнє блокування провайдери, поки невідомо. У реєстрі забороненої інформації було зазначено, що доступ до адрес обмежений на вимогу Генеральної прокуратури Росії.

У «Роскомнагляді» заявили, що адреси «російських і зарубіжних соціальних мереж» потрапили в реєстр випадково, пояснивши це «технологічними особливостями роботи системи».

З 16 квітня влада Росії за рішенням суду намагаються заблокувати доступ до Telegram за відмову надати ФСБ ключі шифрування повідомлень користувачів. Оскільки месенджер став використовувати для обходу блокування сервери американських компаній Amazon і Google, «Роскомнагляд» почав обмежувати доступ і до них. В результаті виявилися заблокованими майже 20 мільйонів адрес. Через це постраждали сотні онлайн-сервісів. При цьому сам Telegram продовжує працювати.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG