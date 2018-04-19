Заборона Telegram: США закликають Росію зупинити обмеження свободи вираження думок

Сполучені Штати Америки «глибоко занепокоєні» через «тривалий тренд обмеження свободи вираження думок» у Росії, заявив повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан у Відні після того, як російська влада заборонила доступ до месенджера Telegram.

За його словами, Росія як держава-учасник ОБСЄ повинна дозволити «вільні ЗМІ та свободу вираження поглядів без зайвого втручання уряду».

Він зазначив, що США підтримують заклик представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра переглянути рішення заборонити Telegram.

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13 квітня Таганський районний суд Москви постановив негайно заблокувати Telegram. Таке рішення було ухвалене після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією таємницю листування. У той же день «Роскомнагляд» вніс месенджер до реєстру заборонених на території Росії сайтів.

16 квітня у Росії за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram.

Один із адвокатів месенджера Павло Чиков заявив, що представники Telegram просять суд скасувати рішення про блокування.

Засновник Telegram Павло Дуров заявляв, що месенджер продовжить працювати з допомогою вбудованих методів обходу блокувань і VPN.