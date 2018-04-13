Суд у Росії заборонив месенджер Telegram

Месенджер Telegram заблокували на території Росії, таке рішення ухвалила суддя Таганського районного суду Москви Юлія Смоліна. Засідання 13 квітня тривало 20 хвилин.

На суді була присутня представниця ФСБ Юлія Костіна. Вона заявляла у Верховному суді в березні, що «інформація не є відомостями, які б становили таємницю листування, таємницю електронних повідомлень».

Представники Telegram не з’явилися на засідання.

Під час засідання суддя Смоліна відхилила клопотання про відкладення розгляду справи з боку захисту Telegram, яке представник месенджера Дмитро Дінзе надіслав до суду пізно ввечері 12 квітня.