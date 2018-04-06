У Росії наглядове відомство звернулося до суду з позовом про блокування Telegram

Російське відомство «Роскомнагляд» звернулося до суду в Москві з позовом про блокування месенджера Telegram.

«Позовна заява подана в зв’язку з виявленням ФСБ Росії невиконання компанією Telegram Messenger Limited Liability Partnership обов’язку організатора поширення інформації, встановленого пунктом 4.1 статті 10.1 закону», – йдеться в заяві, поширеній 6 квітня прес-службою відомства.

За даними агенції «Інтерфакс», «Роскомнагляд» подав позов проти месенджера про ненадання ключів шифрування за запитом Федеральної служби безпеки Росії.

Раніше «Роскомнагляд» дав Telegram термін до 4 квітня, щоб передати ФСБ ключі шифрування. Представники месенджера відповіли, що принцип побудови сервісу не дозволяє це зробити.

У грудні 2017 року Telegram був оштрафований на 800 тисяч рублів за відмову передати ключі шифрування.