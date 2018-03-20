«Роскомнагляд» вимагає, щоб Telegram передав ФСБ ключі для шифрування протягом 15 днів

«Роскомнагляд» вимагає від Telegram передати Федеральній службі безпеки Росії ключі для шифрування інформації в месенджері протягом 15 днів, повідомила прес-служба російського регулятора.

«Роскомнагляд» направив на адресу Telegram Messenger Limited повідомлення про необхідність виконання обов'язків організатора поширення інформації… Ці обов’язки полягають в наданні ФСБ Росії інформації, необхідної для декодування прийнятих, переданих, таких, що доставляються, і (або) оброблюваних електронних повідомлень», – заявили у відомстві.

20 березня Верховний суд відхилив позов Telegram до ФСБ. Менджер вимагав визнати недійсним наказ спецслужби, яким йому призначили штраф у розмірі 800 тисяч рублів (близько 370 тисяч гривень) через відмову передати ключі для шифрування інформації.

Обов’язок надавати ФСБ інформацію для розшифрування повідомлень у системах інтернет-спілкування запровадили в Росії 2016 року ухваленням пакету законів, що мають у першу чергу антитерористичне спрямування. Російські спецслужби твердять, що терористи координують свої дії за допомогою таких систем із високим рівнем шифрування і захисту, як, зокрема, месенджер Telegram.