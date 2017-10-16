Суд у Москві оштрафував месенджер Telegram через відмову розкрити дані ФСБ

Міщанський суд Москви оштрафував месенджер Telegram на 800 тисяч рублів (це близько 370 тисяч гривень) за відмову від передачі ФСБ інформації, яка дозволяє декодувати листування користувачів. Про таке рішення 16 жовтня оголосила суддя Юлія Данильчик.

Представники месенджера можуть оскаржити рішення впродовж десяти днів. Якщо це не буде зроблено, то у Telegram буде щонайменше 15 днів, щоб виконати вимогу про передачу ключів до декодування повідомлень.

Наприкінці вересня засновник Telegram Павло Дуров розповів, що ФСБ склала адміністративний протокол на Telegram за невиконання вимог про розшифровування повідомлень користувачів. Запит на надання даних ФСБ надіслала 12 липня 2017 року. Вимога відомства мала бути виконана до 19 липня.