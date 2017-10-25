Російські журналісти подають позови до ФСБ у справі Telegram

Російські журналісти Олег Кашин і Олександр Плющев подають позови до Федеральної служби безпеки Росії, протестуючи проти вимоги надати ключі шифрування до листування в месенджері Telegram. Про це вони написали в своїх телеграм-каналах.

Журналісти вважають, що ця вимога ФСБ порушує їхнє право на конфіденційне спілкування з джерелами інформації. Їхні інтереси представляє міжнародна правозахисна група «Агора».

16 жовтня суд у столиці Росії Москві оштрафував Telegram на 800 тисяч рублів (це близько 370 тисяч гривень) за відмову від передачі ФСБ інформації, яка дозволяє декодувати листування користувачів. Якщо рішення суду вступить в силу, «Роскомнагляд» отримає право заблокувати Telegram у Росії.

Засновник месенджера Павло Дуров має намір оскаржити постанову про штраф. Він стверджує, що вимога ФСБ суперечить Конституції Росії, згідно з якою кожен громадянин має право на таємницю листування.

Обов’язок надавати ФСБ інформацію для розшифровки повідомлень запровадили минулого року після ухвалення в Росії так званого «антитерористичного пакету законів».