Дуров має намір оскаржити рішення суду, який оштрафував месенджер Telegram

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров має намір оскаржити рішення суду в Москві, який зобов’язав компанію виплатити штраф за відмову адміністрації Telegram передати ФСБ Росії ключі для розшифровки повідомлень користувачів.

На своїй сторінці в соціальній мережі «ВКонтакте» Дуров зазначив, що вимоги ФСБ не можуть бути реалізовані технічно і суперечать статті конституції Росії про таємницю листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних і інших повідомлень.

«Сьогоднішнє рішення Міщанського суду може бути оскаржене до того часу, поки позов ФСБ не буде розглянуто суддею, знайомим з основним законом Росії – її Конституцією», – написав Дуров.

16 жовтня суд у Москві оштрафував месенджер Telegram на 800 тисяч рублів (це близько 370 тисяч гривень) за відмову від передачі ФСБ інформації, яка дозволяє декодувати листування користувачів.

Представники месенджера можуть оскаржити рішення впродовж десяти днів. Якщо це не буде зроблено, то у Telegram буде щонайменше 15 днів, щоб виконати вимогу про передачу ключів до декодування повідомлень. Після закінчення цього терміну месенджер може бути заблокований на території Росії.

Наприкінці вересня засновник Telegram Павло Дуров розповів, що ФСБ склала адміністративний протокол на Telegram за невиконання вимог про розшифровування повідомлень користувачів. Запит на надання даних ФСБ надіслала 12 липня 2017 року. Вимога відомства мала бути виконана до 19 липня.