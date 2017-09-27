У Росії ФСБ вимагає від Telegram розшифрувати повідомлення користувачів

Федеральна служба безпеки Росії вимагає від сервісу обміну повідомленнями Telegram виконати вимоги російського законодавства та розшифрувати листування користувачів. Про це повідомив засновник сервісу Павло Дуров.

14 вересня ФСБ через відмову сервісу виконати цю вимогу склала протокол про адміністративне правопорушення, копію якого Дуров опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі «ВКонтакте».

З документа випливає, що 14 липня ФСБ надістала запит про декодування електронних повідомлень і дала на його виконання п'ять днів.

Дуров заявив, що складені «через невиконання антиконституційного закону» протоколи «неминуче призводять до судових процесів».

Раніше цього тижня в Ірані порушили кримінальну справу стосовно Дурова. Іранська влада вважає, що месенджер Telegram популярний серед бойовиків угрупування «Ісламська держава». Дуров у відповідь зазначив, що кожен день модератори блокують понад тисячу каналів і ботів, пов’язаних із забороненим контентом в Ірані.

Обов’язок надавати ФСБ інформацію для розшифровки повідомлень був запроваджений влітку 2016 року після ухваленнязаконів із так званого «пакета Ярової». У червні 2017 року Telegram був зареєстрований як розповсюджувач інформації в Росії після того, як «Роскомнадзор» став погрожувати заблокувати сервіс.