Telegram звернувся до ЄСПЛ через штраф за відмову передати ФСБ ключі для шифрування

Компанія Telegram направила до Європейського суду з прав людини скаргу на рішення російсього суду про штраф за відмову надати ФСБ ключі шифрування повідомлень. Про це повідомив адвокат компанії Павло Чиков.

20 березня Верховний суд відхилив позов Telegram до ФСБ. Месенджер вимагав визнати недійсним наказ спецслужби, яким йому призначили штраф у розмірі 800 тисяч рублів (близько 370 тисяч гривень) через відмову передати ключі для шифрування інформації.

Після цього «Роскомнагляд» заявив, що вимагає від Telegram надати ці ключі ФСБ протягом 15 днів. Після цього відомство може звернутися до суду для блокування Telegram.

Засновник месенджера Павло Дуров заявив, що погрози заблокувати Telegram «не принесуть результат».

Обов’язок надавати Федеральній службі безпеки інформацію для розшифрування повідомлень у системах інтернет-спілкування запровадили в Росії 2016 року ухваленням пакету законів, що мають у першу чергу антитерористичне спрямування. Російські спецслужби твердять, що терористи координують свої дії за допомогою таких систем із високим рівнем шифрування і захисту, як, зокрема, месенджер Telegram.