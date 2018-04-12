«Роскомнагляд» вимагає негайно заблокувати Telegram через суд

«Роскомнагляд» попросив суд негайно заблокувати месенджер Telegram у Росії, якщо позов про блокування буде задоволений. Це може статися вже в п’ятницю, 13 квітня, коли позов розглядатимуть в суді по суті.

Юрист Павло Чиков, що представляє Telegram, повідомив, що засновник месенджера Павло Дуров заборонив своїм адвокатам брати участь в судовому процесі за позовом «Роскомнагляду», «щоб не легітимізувати відвертий фарс своєю присутністю».

За даними агентства «Москва», Таганський суд залучив як третю особу Федеральну службу безпеки Росії.

На початку тижня «Роскомнагляд» заявив, що відомство не блокуватиме месенджер до рішення суду. За запитом ФСБ, «Роскомнагляд» звернувся до суду з вимогою про блокування Telegram.

Минулого тижня закінчився термін, встановлений російським регулятором керівництву месенджера. Відомство вимагало передати ФСБ ключі шифрування повідомлень користувачів.

Керівництво Telegram відмовляється виконувати цю вимогу, посилаючись на Конституцію Росії, яка гарантує таємницю листування. Крім того, в компанії стверджують, що це технічно неможливо.