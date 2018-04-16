У Росії почали блокувати месенджер Telegram

У Росії за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram, повідомляється на сайті «Роскомнагляду».

Протягом дня відомство направить запити в магазини додатків App Store і Google Play з вимогою видалити додаток, повідомив російській агенції «Інтерфакс» голова «Роскомнагляду» Олександр Жаров.

Наприкінці минулого тижня суд у Москві постановив негайно заблокувати Telegram. Таке рішення було ухвалене після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією таємницю листування. У той же день «Роскомнагляд» вніс месенджер до реєстру заборонених на території Росії сайтів.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер продовжить працювати з допомогою вбудованих методів обходу блокувань і VPN.