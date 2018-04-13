Дуров: Telegram зможе розсилати повідомлення російським користувачам

Засновник месенджера Павло Дуров заявляє, що Telegram збереже можливість централізовано розсилати повідомлення всім російським користувачам.

«Незалежно від наявності блокування, Telegram збереже можливість централізовано розсилати повідомлення всім російським користувачам, інформуючи про розвиток ситуації», – зазначив Павло Дуров, коментуючи наслідки блокування месенджера на вимогу Роскомнадзора.

Він додав, що месенджер буде використовувати методи обходу блокувань, які не потребують додаткових дій від користувачів.

Стовідсоткова доступність сервісу без VPN не гарантована, зазначив Павло Дуров.

Суд у Москві ухвалив рішення заблокувати месенджер Telegram на території Росії.

12 квітня творець Telegram Павло Дуров заборонив своїм адвокатам брати участь у цьому судовому засіданні. Дуров пояснив це тим, що не хоче своєю участю в процесі «легітимізувати відвертий фарс».

«Роскомнагляд» звернувся до суду з вимогою про блокування месенджера за запитом ФСБ. Минулого тижня закінчився термін, встановлений керівництву Telegram. Відомство вимагало передати ФСБ ключі шифрування повідомлень користувачів.

Керівництво Telegram відмовляється виконувати цю вимогу, посилаючись на Конституцію Росії, яка гарантує таємницю листування. Крім того, в компанії заявляють, що це технічно неможливо.