Росія проти Telegram: хроніка конфлікту

13 квітня Таганський районний суд Москви задовольнив позов «Роскомнагляду» і вирішив заблокувати месенджер Telegram на території Росії. Рішення має бути виконане негайно, заявила суддя Юлія Смоліна. Рішення може бути оскаржене протягом місяця в Московському міському суді.

«Зобов'язати «Роскомнагляд» вжити заходів щодо обмеження доступу до інформаційних систем і програм для ЕОМ, що використовуються для поширення повідомлень через Telegram», – йдеться в постанові суду. Рішення суду набирає чинності негайно. Голова «Роскомнагляду» Олександр Жаров пізніше уточнив, що «мова йде про дні, можливо, про години, можливо, про хвилини».

Хронологія конфлікту Telegram з російською владою

9 квітня «Роскомнагляд» заявив, що відомство не блокуватиме месенджер до рішення суду. За запитом ФСБ Росії «Роскомнагляд» звернувся до суду з вимогою блокування Telegram.

6 квітня закінчився термін, встановлений регулятором для керівництва месенджера. Відомство вимагало передати ФСБ ключі шифрування повідомлень користувачів. Керівництво Telegram відмовляється виконувати цю вимогу, посилаючись на Конституцію Росії, яка гарантує таємницю листування. Крім того, в компанії стверджують, що це технічно неможливо.

20 березня Верховний суд Росії відмовився задовольнити позов компанії Telegram Messenger LLP з вимогою визнати нечинним наказ ФСБ про передачу ключів шифрування повідомлень користувачів месенджерів. На думку суду, передача ключів не суперечить конституційному праву громадян на таємницю листування. «Роскомнагляд» дав месенджерові 15 днів на те, щоб надати ключі шифрування ФСБ.

8 грудня 2017 року Telegram звернувся до Верховного суду Росії з позовом про визнання нечинним наказу ФСБ про затвердження порядку надання організаторами поширення інформації в мережі інтернет даних, необхідних для декодування електронних повідомлень користувачів.

16 жовтня cуд оштрафував Telegram на 800 тисяч рублів за відмову співпрацювати з ФСБ. Компанія була покарана за відмову задовольнити запит про надання інформації для декодування повідомлень користувачів.

28 червня власник Telegram Павло Дуров погодився надати «Роскомнагляду» дані, необхідні для реєстрації мессенджера. У відомстві погодилися зареєструвати компанію.

23 червня голова «Роскомнагляду» Олександр Жаров у відкритому листі попередив Павла Дурова про можливе блокування месенджера, якщо компанія відмовиться виконувати російське законодавство.

Коротко про суд

В цілому розгляд позову тривав 19 хвилин.

ФСБ представляла Юлія Костіна, «Роскомнагляд» – юристи Марія Смілянська і Антон Куликов.

Представники власника Telegram Павла Дурова на засідання не прийшли. Напередодні засновник месенджера заборонив своїм адвокатам брати участь в судовому процесі, «щоб не легітимізувати відвертий фарс своєю присутністю». Представники Telegram направили в суд клопотання з проханням відкласти слухання. Суддя клопотання відхилила – в суді його розцінили як зловживання правом.

За словами судді Юлії Смоліної, месенджер порушує російський федеральний закон «Про інформацію». Telegram не виконав зобов'язання про передачу ключів ФСБ, необхідних для декодування, що, за заявами представника ФСБ, є підставою для застосування обмеження доступу до ресурсу.

Представник «Роскомнагляду» Марія Смілянська сказала, що вони просять «припинити створення технічних умов для поширення таких повідомлень для інших осіб, які можуть сприяти поширенню такої інформації в інтернеті».

Юристи Telegram оскаржать рішення суду, повідомив представник міжнародної групи «Агора» Дмитро Колбасін.

Реакції

Конфіденційність не продається, а права людини не повинні бути поставлені під загрозу через страх і жадібність, заявив творець Telegram Павло Дуров, коментуючи наслідки блокування месенджера на вимогу «Роскомнагляду».



«Влада, яку місцеві органи управління мають над ІТ-корпораціями, заснована на грошах. В будь-який момент уряд може зруйнувати їхні акції, погрожуючи блокувати потоки доходів зі їхніх ринків і змушуючи ці компанії робити дивні речі (пригадайте, як минулого року Apple переніс сервери iCloud до Китаю)», - зазначив Дуров.



Творець месенджера також наголосив, що «незалежно від наявності блокування, Telegram збереже можливість централізовано розсилати повідомлення всім російським користувачам, інформуючи про розвиток ситуації». Він додав, що месенджер буде використовувати вбудовані методи обходу блокувань, які не зажадають додаткових дій від користувачів. Стовідсоткова доступність сервісу без VPN не гарантована, зазначив Павло Дуров.

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