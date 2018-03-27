Кишенькові помічники: навіщо потрібні чатботи

Чатботи – це комп’ютерні програми, призначені для імітації розмови з користувачами. Вони щдобули популярність ще в минулому році і тепер можуть стати у нагоді в численній кількості завдань. В залежності від типу, чатботи сповіщатимуть вас щогодини про погодні умови або ж допоможуть знайти дешевий авіаквиток чи купити одяг. Лише на платформі однієї соціальної мережі Facebook оперують понад 100 тисяч різних чатботів.

Бізнесові організації у всьому світі, в тому числі й в Україні, вкладають дедалі більше коштів в розвиток та запровадження цієї технології. Згідно з дослідженням Gartner, до 2020 року 85 відсотків розмов між бізнесами та клієнтами здійснюватимуться саме за допомогою ботів.

Справжнім рушієм чатботів є штучний інтелект, який дозволяє їм виконувати багато різних місій.

Наприклад, безкоштовний чатбот DoNotDay, якого запустили в березні, на основі придбаного авіаквитка автоматично перевіряє зміни в його ціні приблизно 17000 разів на день (тобто кожні п’ять секунд), аж до самого відльоту. І якщо бот раптом виявляє, що ціна впала, він аналізує точні умови вашого придбаного квитка для того, щоб «знайти правову лазівку та обговорити дешевшу ціну або наново зарезервувати квиток», – йдеться у Futurism. Тоді бот може перевести мандрівника на дешевший рейс чи спробує змусити авіакомпанію відшкодувати різницю в ціні. Поки що програма працює з американськими авіалініями, але багато хто очікує, що подібні боти вже найближчим часом будуть доступні будь-де.

В Україні, наприклад, авіалінії також залучаються підтримкою чатботів у своїй роботі. «Міжнародні Авіалінії України» запустили чатбота UIAhelper, який володіє трьома мовами та здатний відповідати на базові запитання щодо перельотів.

Існують також і види ботів, які слугують чимось на зразок «кишенькових психологів». Наприклад, безкоштовний чатбот Spot допомагає людям краще справлятися з депресією, пов’язаною з сексуальними домаганнями на робочому місці.

На основі відповідей на запитання про те, що сталося, чатбот створює повний структурований звіт, який згодом також можна подати роботодавцеві, щоб той ужив необхідних заходів, повідомляє «Бі-бі-сі».

Ще один відносно новий чатбот Replika пропонує кілька хвилин спілкування на день для того, щоб допомогти людині краще себе почувати. Для цієї місії розробники не лише консультувалися з відомим вчителем медитації та буддизму Віллом Кабатом-Зінном, але й ознайомили бота з низкою психологічних вивертів для того, щоб дійсно сподобатися співрозмовникові та мати можливість підтримати його в тяжкі хвилини.

В Україні також дедалі активніше залучають чатботів у різних сферах. Їх використовують банки – наприклад, «Приватбанк» допомагає здійснювати грошові перекази у месенджері Telegram.

Є й віртуальний помічник зі здачі крові Donor.Ua, який може скоординувати дії людини щодо того, як і де можна здати кров. А «Укрпошта» в Telegram, наприклад, дозволяє шукати та відстежувати відправлення за номером, отримувати повідомлення про зміну статусу посилки, шукати відділення та цінову політику компанії.

У лютому також з’явився чатбот «Держслужбовець Тарас». Його завданням є допомагати заповнювати електронні декларації та нагадувати про важливі дедлайни їхньої подачі. А Pan Prawnik Bot, наприклад, консультує українців, які хочуть відкрити бізнес у Польщі.

Загалом важко знайти сферу, в якій не можна було б використати чатбота.

Експерти звернули увагу на те, що розповсюдженню використання чатботів особливо сприяє саме покоління міленіалів. Вони полюбляють користуватися чатботами через кілька причин, серед яких, наприклад, можливість самообслуговування.

Міленіали відомі своїм захопленням подорожами та любов’ю до технологій. Чатботи допомагають їм зберігати свій час, при цьому шукаючи дешеві можливості для подорожування світом, йдеться в Forbes. Для них спілкування з автоматизованою програмою є швидшим та легшим досвідом, ніж витрата часу на поїздку до офісу туроператора.

В свою чергу, агентствам це також вигідно, адже боти допомагають зекономити на людській праці і вони доступні цілодобово.

Хоча й розповсюдження чатботів викликає чимало занепокоєння щодо безпеки даних, поширення фейкових новин та автоматизації робочих місць, багато хто вважає, що із подальшим розвитком штучного інтелекту вони неминуче становитимуться невід’ємною частиною кожної кишені.