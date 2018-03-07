Як за допомогою штучного інтелекту зберегти найцінніше – ваш час

За словами засновника Microsoft Білла Ґейтса, з-поміж усіх сучасних інновацій саме штучний інтелект має найбільший потенціал змінити життя людей: зробити його «продуктивнішим, ефективнішим та загалом легшим». Однією з особливостей штучного інтелекту є те, що він усіляко допомагає людині заощадити найцінніше, що в неї є – її час.

1. Допомога програмістам: штучний інтелект передбачає помилки в кодуванні ще до їхньої появи

Нове вміння штучного інтелекту допоможе програмістам зберегти до 20 відсотків їхнього часу.

Французька компанія з розробки відео ігор Ubisoft наразі працює з інструментом під назвою Commit Assistant, який маркує помилки в коді гри ще до того, як програмісти їх зроблять.

Як це можливо?

Штучний інтелект проаналізував раніше допущені помилки в кодуванні та оцінив як їх виправляли, повідомляє Futurism. Такий тип машинного навчання дозволив передбачати ситуації, коли програміст ризикує припуститися подібних помилок.

Іншими словами – штучний інтелект навчився на чужих помилках.

Такому прогресу технології можуть зрадіти програмісти в будь-якій сфері. Commit Assistant розробили в партнерстві із Університетом Конкордія, який вже поділився методологією в своїх наукових дослідженнях.

2. Допомога журналістам, студентам та будь-кому: новий додаток моментально перетворює аудіо в текст

Нова програма, розроблена стартапом AISense, обіцяє заощадити багато часу представникам різних сфер.

Безліч професій вимагають розшифрування аудіо-текстів. Для журналістів, наприклад, це звичайна частина повсякденної роботи – прослуховувати сказане та робити з цього текст. Новий додаток, який працює на основі штучного інтелекту, не просто розшифровує запис – він робить це в реальному часі, повідомляє TechCrunch.

Програма може піти на користь і студентам, які можуть не записувати конспект, а просто зберігати його в письмовому вигляді на своєму телефоні.

Розроблений стартапом AISense, додаток доступний для безкоштовного завантаження вже сьогодні. Він в першу чергу ознайомлюється із вашим голосом, щоб потім автоматично розпізнавати його в діалозі з іншими людьми.

Авжеж, поки що він також має низку вад, але ще кілька років тому подібна технологія взагалі не була можливою. Додаток не завжди правильно використовує пунктуацію та погано «чує» в гучних місцях, мовиться у статті.

3. Допомога юристам: неочікувана навичка в аналізі документів

Часто юристи вимушені вивчати цілі документальні архіви, на що витрачають багато часу. Та штучний інтелект в одному з досліджень LawGeex проявив досить несподівану швидкість в аналізі юридичних документів.

Двадцять адвокатів мали одночасно проаналізувати п’ять зобов’язань про нерозголошення комерційної таємниці. Після двох місяців тестування штучний інтелект завершив тестування із середньою точністю в 94 відсотки, у той час як адвокати досягли в середньому 85 відсотків, мовиться у Futurism.

Та якщо з погляду точності людина та машина ще можуть конкурувати, то з погляду швидкості – навряд чи: адвокатам у середньому потрібно було 90 хвилин на перегляд контракту, у той час як штучному інтелектові – 26, мовиться у статті.

4. Допомога медикам: штучний інтелект досить добре справляється з діагностикою хвороб

Штучний інтелект вже сьогодні почав з’являтися в лікарських кабінетах, а отже, це лише питання часу, коли він стане там звичним явищем, переконані експерти. Його застосування при цьому досить широке – від потужних діагностичних алгоритмів до хірургічних роботів.

Наприклад, дослідники в шпиталі імені Джона Редкліффа в Оксфорді розробили таку систему діагностики, яка у 80% випадків краще за медиків виявляє хворобу серця, а в Гарвардському університеті вчені навчили «розумний мікроскоп» бачити небезпечні інфекції в крові. Раніше дослідники також довели, що він здатний швидше виявляти хворобу ока, ніж лікарі.

Штучний інтелект також проявив здатність визначати ризик розвитку захворювань, пов’язаних із віком, таких як рак і серцеві захворювання, повідомляє The Daily Mail.

5. Допомога брокерським компаніям та орендаторам: бот спрощує процес купівлі житла та знижує суму комісії

Штучний інтелект став корисним інструментом і для агентів нерухомості – на Заході брокерські фірми вже почали його використовувати. VirtualAPT розробили бота, здатного створювати тривимірні відео нерухомості. За допомогою таких відеозображень програма пропонує клієнтам пройтися квартирами дистанційно, мовиться у Futurism.

Якщо роботи зможуть суттєво полегшити процес купівлі нерухомості, тоді в довгостроковій перспективі це може призвести до зниження комісій брокерам, за які платять покупці.

6. Допомога науковцям: на крок ближче до нейрокомп’ютерного інтерфейсу

Нова система, розроблена в Японії, шляхом сканування мозку може змалювати, що саме бачить людина на зображенні, мовиться в New Scientist. Скани показують активність у мозку через кровообіг.

Авжеж, як і будь-яка система, програма інколи помиляється – наприклад, в одному дослідженні штучний інтелект переплутав ножиці із годинником, але здебільшого йому вдавалося чітко виявляти, на що саме дивиться людина.

Важливість системи полягає в тому, що її можна буде використовувати для нейрокомп’ютерного інтерфейсу – щоб людина могла керувати комп’ютером за допомогою думок, мовиться у Futurism.