Як роботи почали змінювати індустрію швидкого харчування

Технології швидко змінюють індустрію швидкого харчування – сьогодні машини вже не тільки можуть з легкістю прийняти замовлення, але й приготувати суші та піцу, а потім навіть самостійно доставити її до дверей замовника. Роботи швидші, ефективніші та дешевші за людей. Їм не треба відпочивати, в них немає родин, і вони здатні працювати 24 години на добу. Нещодавнє дослідження McKinsey&Company попереджає, що вже скоро роботи можуть «звільнити» до 800 мільйонів людей по всьому світу, і саме працівники харчової індустрії «постраждають» найбільше.

Японія – одна з перших країн, де роботів вже почали активно використовувати у сфері ресторанного бізнесу та швидкого харчування. В ресторані тематичного парку Huis Ten Bosch в Нагасакі, наприклад, працюють близько 30 роботів, які обслуговують ресторан, що має 100 посадкових місць.

Інвестиції в роботів можна повернути вже за рік або два

​Хідео Савада, головний директор компанії, припускає, що в Японії вже через п’ять років 70% робочих місць в готелях стануть автоматизованими, йдеться у виданні The Atlantic. «Інвестиції в роботів можна повернути вже за рік або два. Але якщо взяти до уваги той факт, що їх можна використовувати 24 години на добу, і те, що вони не потребують відпочинку, виходить, що роботи більш витратоефективні, ніж люди», – зауважив Савада.

Він повідомив японському виданню The Mainichi, що компанія планує замінити дві третини робочої сили парку роботами та штучним інтелектом.

Чому роботи?

Роботи стають дедалі дешевшими, у той час як мінімальна оплата людського робочого труду зростає

Експерти пояснюють, що завдяки розвитку технологій, роботи стають дедалі дешевшими, у той час як мінімальна оплата людського робочого труду зростає. При цьому машини здатні виконувати свою роботу набагато швидше, ніж людина, а отже, для бізнесових організацій це може бути більш вигідним.

«Власники бізнесів наполягають, що роботи робитимуть брудну, небезпечну або просто нудну роботу, що дозволить людям виконувати інші завдання», – йдеться у статті The Atlantic. Наприклад, робот Фліппі, який працює в каліфорнійському ресторані міжнародної мережі CaliBurger, перевертає до 150 шматків м’яса за годину. Він «стоїть» над гарячою плитою, у той час як кухари можуть займатися чимось іншим.

Американська мережа швидкого харчування Jack in the Box планує замінити касирів на роботів саме через зростання мінімальної заробітної плати в Каліфорнії, повідомляє Business Insider. На конференції ICR Conference генеральний директор компанії заявив, що в таких умовах заміна людей машинами дійсно має сенс.

«Jack in the Box – не єдина мережа швидкого харчування, яка розглядає використання автоматики, щоб скоротити витрати на робочу силу та модернізуватися», – пояснює видання. McDonalds, наприклад, давно має кіоски для самостійного замовлення, і наразі планує додати ще 2500 таких машин, хоча й обіцяє при цьому не замінювати касирів, йдеться у статті.

Роботи, що доставляють піццу

The Telegraph повідомляє, що Pizza Hut підписали угоду із компанією Toyota для розробки машини, яка без водія зможе доставляти людям піцу в великій кількості.

Інша відома мережа піцерій Domino’s хизується на своєму сайті невеликим роботом, який також може самостійно доставляти піцу. «Знайомтеся з DRU. Він є нашим найновішим працівником в сім’ї Domino’s. Він може виглядати трохи інакше, ніж наша команда експертів із доставки, але це тому, що так воно і є!» – йдеться на офіційному австралійському сайті компанії. Цей робот може сам знаходити зручніші шляхи доставки, але компанія попереджає, що для його широкого використання ще буде потрібен певний час.

Не всім подобаються такі роботи

Видання Financial Times зазначає, що в Сан-Франциско не всім до вподоби роботи, які розносять їжу на вулицях. Минулого року Eat24 від Yelp тестував автономні девайси, що пересувалися пішохідними переходами для доставки їжі, але це лише призвело до обмежень швидкості їхнього пересування та вимоги присутності людини поруч. Більш того, тепер одночасно випробовувати можуть лише дев’ять роботів, йдеться у виданні.

Все почалося з того, що стартап Knightscope, який надає в оренду своїх роботів всього за 7 доларів на годину (що значно дешевше, ніж наймати людину-охоронця) надав в оренду групі з захисту тварин San Francisco SPCA такого робота для того, щоб той не давав безхатькам будувати свої наметні містечка неподалік їхніх приміщень, повідомляє видання. Це не тільки викликало шквал критики в соцмережах та незадоволення самих безхатьків, але й самі роботи зазнали знущань – їх не лише штовхали, але й вимастили відходами та соусами для барбекю. В результаті, робот «втратив» свою роботу, повідомляє Business Insider.

Роботи можуть «звільнити» до 800 мільйонів людей по всьому світу

Нещодавнє дослідження McKinsey&Company під назвою «Втрачені та створені робочі місця: перетворення робочих місць в часи автоматизації» оцінює різні можливості появи нових робочих місць вже через 12 років та попереджає, що від 75 до 375 мільйонам людей, ймовірно, необхідно буде освоїти нові навички для того, щоб адаптуватися до умов.

У висновках аналітики зазначають, що «автоматизація становить собою як надію, так і виклик… Машини можуть брати на себе роботу, яка є рутинною, небезпечною або брудною, і можуть дозволити нам все більше використовувати наші внутрішні людські таланти. Але щоб скористатися цими перевагами, суспільства повинні підготуватися до складного переходу на ринку праці», – зауважують дослідники.