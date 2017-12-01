Звіт McKinsey: Роботи можуть «звільнити» до 800 мільйонів людей по всьому світі

Розвиток технологій має на меті суттєво покращувати життя людей, та новий звіт глобальної консалтингової компанії може багатьох засмутити: вже до 2030 року від 400 до 800 мільйонів людей по всьому світу можуть втратити свої робочі місця через автоматизацію.

Навесні цього року американський дослідницький центр Pew Research Center в своєму аналізі зауважив, що «машини просто «з’їдають» людські робочі таланти. Нове дослідження McKinsey&Company під назвою «Втрачені та створені робочі місця: перетворення робочих місць в часи автоматизації» оцінює різні можливості появи нових робочих місць вже через 12 років та попереджає, що від 75 до 375 мільйонам людей, ймовірно, необхідно буде освоїти нові навички для того, щоб адаптуватися до умов.

Історично запровадження нових технологій завжди призводило до певних скорочень на ринку праці, пояснюють аналітики, але у довгостроковій перспективі воно все ж сприятиме створенню нових робочих місць.

Кого «звільнять» роботи

Кого саме «звільнятимуть» роботи багато в чому залежить від конкретної країни та її економіки, йдеться у дослідженні. Більше за всіх постраждають працівники харчової промисловості, оператори машин, прибиральники. В Індії, наприклад, зростатиме попит на вчителів, але в Японії, навпаки, він буде дуже низьким.

Попит на адміністративних офісних працівників загалом також буде невисоким, а ось на лікарів, медсестер, фармацевтів та інших працівників медичної сфери зростатиме: більш ніж на 200% в Індії та на 30% у США, зазначає звіт.

Британське новинне агентство BBC на основі наукових досліджень провідних університетів світу ще у 2015 році створило онлайн-тест, за допомогою якого можна дізнатися, чи замінять роботи якусь конкретну професію.

Згідно із цим тестом, ймовірність заміни роботом лікаря, наприклад, складає лише 2%, у той час як заміна продавців товарів або послуг по телефону складає 99,9%. В групу ризику також входять офісні працівники з пенсійних і страхових питань, працівники банків, бібліотекарі, рецепціоністи, продавці, охоронці тощо.

А ось найбільш «захищеними» професіями, згідно із тестом, будуть психолог, фармацевт, акушер, будівельний інженер, дантист.

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Висновки іншого нещодавнього спільного дослідження науковців з AI Impacts, Оксфордського та Єльського університетів зазначають, що вже до 2024 року штучний інтелект перевищить здібності перекладачів іноземних мов, до 2026 року він буде здатний самостійно писати твори для школярів, до 2027 року сам керуватиме вантажівкою.

Час для занепокоєння?

Автори звіту McKinsey&Company заспокоюють: історія показує, що хоча технології і змінюють ринок праці, вони також створюють нові можливості. Великим викликом буде забезпечення освоєння нових навичок людьми, а ті країни, які не зможуть адаптуватися під цей перехід, стикатимуться зі зростанням безробіття.

Аналітики переконують: все одно залишатимуться професії, які роботам поки що не вдасться освоїти, наприклад, вони навряд чи змогли б керувати людьми. Люди витрачатимуть значно менше часу на фізичні навантаження або ж збір та обробку даних – в цьому машини вже й так перевищують продуктивність людини, йдеться у звіті. Але необхідні навички вимагатимуть більшої соціальної та емоційної майстерності та розвинених когнітивних можливостей, таких як логічне мислення та творчість.

Авжеж, одним із варіантів було б стримувати технологічний розвиток для запобігання втрати робочих місць та низьких заробітних плат, але це, на думку дослідників, було б значною помилкою, адже технології впливають на економічне зростання.

У висновках аналітики зазначають, що «автоматизація становить собою як надію, так і виклик… Машини можуть брати на себе роботу, яка є рутинною, небезпечною або брудною, і можуть дозволити нам все більше використовувати наші внутрішньо людські таланти. Але щоб скористатися цими перевагами, суспільства повинні підготуватися до складного переходу на ринку праці». Тому завданням політиків та лідерів бізнесу у всьому світі є «підготовитися до більш автоматизованого майбутнього, наголошуючи на нових навичках та розширенні тренінгів особливо для працівників середньої ланки, забезпечуючи надійне економічне зростання», – йдеться у звіті.