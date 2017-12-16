Деякі досягнення талановитого та (інколи) незграбного штучного інтелекту

Кожного разу, коли люди думають, що штучний інтелект більше не здатний їх здивувати, він доводить зворотне. Щоправда, часто його здібності зазнають невдач та стають приводом для кепкування в соціальних мережах. Наприкінці цього року сучасним технологіям вдалося самостійно написати свою (дещо унікальну) розповідь про хлопця-чарівника Гаррі Поттера, яка одразу потрапила на шпальти світових ЗМІ. Над іншим роботом, який розганяв безхатьків на вулицях Сан-Франциско, познущалися, а соцмережі його розкритикували. Штучний інтелект також навчився замінювати обличчя людей у порнофільмах, написав колискову, випустив альбом у жанрі блек-метал та навчився відрізняти, що саме змушує людей плакати.

Бот написав історію про Гаррі Поттера, але щось пішло не так

Розважальна студія Botnik, яка використовує людські та машинні ресурси, навчала нейромережу книгам про хлопця-чарівника Гаррі Поттера, і та, нарешті, видала свою власну розповідь. Щоправда, версія бота мало чим нагадувала оригінальну історію. Сама назва – «Гаррі Поттер та портрет того, що виглядає як велика купа попелу» – вже стала приводом для численних жартів в мережі.

Рон побачив Гаррі і відразу почав їсти сім’ю Герміони. Сорочка Рона була такою ж жахливою, як сам Рон

Деякі речення дійсно схожі на правду, але є й ті, які складно навіть уявити. «Рон побачив Гаррі і відразу почав їсти сім’ю Герміони. Сорочка Рона була такою ж жахливою, як сам Рон», – цитує бота The Guardian.

Щодо відносин між головним героєм та його найкращим другом, бот написав: «Для Гаррі Рон був гучним, повільним і м’яким птахом. Гаррі не любив думати про птахів».

«Вони дивилися на двері та кричали від того, наскільки зачиненими вони були, благаючи, щоб двері перетворилися на кулю. Пароль був «жінки з яловичини», вигукнула Герміона».

У твітері одразу з’явилися малюнки з цитатою про Рона-птаха.

Робот-охоронець, над яким познущалися через його роботу

В американському місті Сан-Франциско запустили робота, який використовує сенсори для спостереження за вулицею та у разі фіксації правопорушень – викликає поліцію (а сам очікує на підкріплення осторонь). Цього робота в основному «цікавлять» місця для паркування та спортивні майданчики. Але нещодавно один з таких роботів потрапив у неприємну ситуацію.

Стартап Knightscope надає в оренду своїх роботів всього за 7 доларів на годину – що значно дешевше, ніж наймати людину-охоронця. В цієї компанії вже є близько 20 клієнтів у США – серед них, наприклад Microsoft та Uber, які в основному використовують роботів для охорони паркових ділянок, повідомляє видання Business Insider.

Група захисту тварин San Francisco SPCA почала використовувати такого робота для того, щоб той не давав безхатькам будувати свої наметні містечка неподалік їхніх приміщень. Це не тільки викликало шквал критики в соцмережах та незадоволення самих безхатьків, але й самі роботи зазнали знущань – їх не лише штовхали, але й вимастили відходами та соусами для барбекю.

Користувач Twitter: «Отже, @sfspca використовує робота-охоронця, щоб «справлятися» з безхатченками у таборах біля свого комплексу? Організація, яка допомагає безхатнім тваринам, не може придумати кращого способу реагувати на своїх безхатніх сусідів-людей?»

Штучний інтелект знає, як змусити вас плакати

Як повідомляє консалтингова компанія McKinsey & Company, дослідники вирішили дати глибокій нейронній мережі передивитися тисячі коротких стрічок, щоб та виявила, які саме моменти в фільмах є особливо емоційними. Потім вони випробували рішення штучного інтелекту на справжніх людях, які підтвердили результат машини.

Це свідчить про те, що незабаром компанії за допомогою штучного інтелекту вироблятимуть контент, який маніпулюватиме людськими емоціями краще, ніж міг би вигадати будь-який режисер. Та серед дослідників вже є певні побоювання, що таку ж саму методологію почнуть використовувати медіакорпорації та держави для власних цілей.

Штучний інтелект, який створює порнографію

Як повідомляється у виданні Independent, користувач соціальної мережі Reddit використав можливості штучного інтелекту для того, щоб високоякісно замінити обличчя порноакторки на обличчя актриси Ґал Ґадот, яка була головною героїнею фільму «Диво-жінка». Алгоритм дозволив «накласти» обличчя акторки на відео, і відрізнити підробку стало досить складно. І тут виникає певна проблема – «алгоритми не турбуються про згоду, конфіденційність чи законність» таких речей, мовиться у статті.

Як повідомляє Daily Mail, такий випадок уже не перший. Видання звертає увагу на те, що «аматорське відео має тривожні наслідки, показуючи, як вільно доступні ресурси можуть бути використані для створення підроблених фільмів протягом декількох днів чи навіть годин».

Колискова пісня та хеві-метал альбом

Роботи-музиканти стають дедалі популярнішими. Наприклад, робот Шимон сам пише й грає композиції на маримбі. Він має чотири руки та навчався на 5000 різних піснях від «Бітлз» до Леді Ґаґи, і сьогодні його навіть можна запросити як музиканта на свій захід.

Штучний інтелект виявив свої здібності і у спробі допомогти людині засинати. Так, він створив колискову, яка, за словами медичної компанії, що керує проектом, має лікувальний ефект. На своєму сайті компанія запропонувала людям випробувати для засинання дві версії колискових: одну, повністю написану штучним інтелектом, а іншу – професійними музикантами, та вирішити, яка допомагає більше.

16 листопада на світ з’явився «Coditany of Timeness» – блек-метал альбом, який народився за допомогою алгоритму штучного інтелекту, якому дали проаналізувати композиції інших популярних виконавців в цьому жанрі, в результаті чого той написав свій альбом з 5 композицій. Щодо використання цих пісень автори проекту зазначили на сайті, що вони роблять «такий матеріал доступним некомерційним шляхом, щоб навчати і просувати дослідження в області машинного навчання, генеративної музики, пошуку музичної інформації, обчислювальної творчості».

Користувач Twitter: «Машини, які створюють музику»