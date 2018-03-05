10 фактів про міленіалів – «найбільш самосвідоме» покоління

Кожне покоління має свої унікальні риси, обумовлені епохою, соціальними нормами та технологіями. Міленіали опинилися в центрі досліджень ринку та культури вже багато років тому, і сьогодні вони складають найбільшу групу на ринку праці. Що об’єднує представників цього покоління?

До покоління міленіалів, також відомого як покоління Y, зазвичай прийнято відносити людей, які народилися у період з 1981 по 1994-2000 роки. Як пояснює дослідницький центр Pew Research Centre, розмежування між різними поколіннями за чіткими роками – це лише приблизний орієнтир, і думки експертів щодо чітких дат переходу від одного покоління в інше зазвичай дещо різняться. Наймолодше покоління сьогодення – це покоління Z (iGeneration, постміленіали), яке почало народжуватися в період між 1995 та 2000 роками.

Глобалізація, соціальні мережі, ЗМІ та поширення західної культури робить міленіалів схожими

У кожній країні міленіали різні, але експерти погоджуються, що загалом саме глобалізація, соціальні мережі, ЗМІ та широке поширення західної культури все ж робить їх більш схожими один на одного, ніж це було в інших поколінь. І хоча міленіали, без сумніву, мають певні відмінності навіть за регіонами, дослідникам вдається простежити загальні схожі риси.

Різницю між поколіннями вивчають досить широко, і такі дослідження зазвичай коштують чимало грошей. Річ у тім, що аналіз поколінь дозволяє компаніям краще розробити, наприклад, маркетингові стратегії (адже кожне нове покоління – це потенційні споживачі).

1. Любов до подорожей: досвід понад усе

Жодне покоління не було настільки керованим подорожами

Багато експертів погоджується: жодне покоління не було настільки керованим подорожами в інші країни, як міленіали. Як показали численні дослідження, міленіали часто відкладають гроші саме на подорожі, які багато хто вважає життєвим пріоритетом.

2. Харчові звички: пріоритет ресторанам та готовій їжі

Міленіали харчуються в ресторанах набагато більше, ніж інші

Згідно із аналізом компанії Bernstein міленіали харчуються в ресторанах набагато більше, ніж будь-які інші покоління. Оскільки звичка їсти готову їжу зростає, в більшості продовольчих магазинів почали пропонувати вже приготовлену їжу, і чи не кожен ресторан має доставку їжі додому.

«Застосунки для мобільних пристроїв замовлення й доставки їжі, відіграють ключову роль і роблять харчування зручнішим для міленіалів», – йдеться в Business Insider.

3. «Найтовстіше покоління в історії»

Та дослідження харчових звичок також вказують на ще одну спільну рису сучасних міленіалів. Від США та Великої Британії до Арабських Еміратів багато з них мають проблеми із зайвою вагою. Часом їх називають «найтовстішим поколінням в історії», – зауважує The National.

З іншого боку, в багатьох країнах корисні продукти є досить дорогими, тому навіть міленіали, які хотіли б їсти біо-їжу, часто змушені відмовлятися від неї, зазначає газета The Guardian.

4. Про що говорить уподобання Tesla

Міленіалів часто називають «найбільш самосвідомим» поколінням. Згідно з опитуваннями, відомий електромобіль Tesla Model 3, який є доступнішим за ціною, ніж інші автівки компанії, став справжнім фаворитом серед міленіалів.

Міленіалам до вподоби загальна політика компанії Tesla

І причиною широкого вподобання електроавтівки Tesla є не демонстрація бренду, статусу чи багатства, а те, що її розробники піклуються про довкілля, і міленіалам до вподоби загальна стратегія компанії, йдеться в Business Insider.

5. Телебачення відійшло на другий план

Дослідження Vision Critical 2015 року виявило, що в порівнянні з іншими поколіннями, міленіали дивляться телебачення набагато менше. Вони перевели увагу медіа-світу в соціальні мережі. Facebook та Instagram, наприклад, є найпоширенішими.

6. Баланс між роботою та відпочинком

Міленіали в середньому сплять на півгодини більше за інших

Дослідження американського бюро трудової статистики дійшло висновку, що міленіали, в середньому, сплять на півгодини більше, ніж представники інших поколінь, намагаючись «відсипати» рекомендованих 7-9 годин, зазначає Forbes.

Річ у тім, що вони вважають важливим дотримання балансу між роботою та відпочинком, що позитивно впливає на продуктивність та загальний стан здоров’я, йдеться у статті.

7. Накопичувати гроші – нелегке завдання для міленіалів

Багато досліджень вказують на те, що міленіалам через різні причини складніше нагопичувати гроші, ніж іншим поколінням. Дехто вбачає причину в тому, що вони заробляють менше, а інші вважають інакше – міленіали просто мають інші життєві пріоритети.

Особливо на Заході міленіали набагато менше акцентують увагу на купівлі власної квартири, побудові сім’ї, а також пізніше заводять дітей, аніж попередні покоління, йдеться в The Stanford Daily.

8. Найкращі міста для міленіалів

У спробах оцінити найкращі міста для міленіалів, аналітики звернули увагу на такі показники, як рівень зайнятості, кількість стартапів, туризм, доступність житла та продуктів, а також швидкість інтернет-зв’язку й нічне життя, повідомляє видання Metro.

У підсумку найкращим містом для міленіалів, за їхньою версією, став Берлін. За ним ідуть Монреаль, Лондон, Амстердам, Торонто, Ванкувер, Барселона, Нью-Йорк, Кельн та Манчестер.

9. Робота як справа всього життя

У виданні Forbes Діп Патель, який спеціалізується на вивченні особливостей поколінь, зауважує, що у міленіалів можна помітити прагнення до ідеалізму – для них робоче місце часто повинно бути «справою» життя, яка несе сенс і користь. Вони зазвичай дуже легко співпрацюють у команді з іншими й досить добре справляються з багатьма функціями.

10. Боротьба за права

Багато експертів неодноразово звертали увагу на те, що в недемократичних країнах саме молодь є рушієм змін. Міленіалів вважають толерантнішими й активнішими у відстоюванні своїх прав, захисті довкілля й прав тварин.

Критики результатів досліджень поколінь попереджають, що при порівнянні міленіалів не слід забувати про те, що багато людей живуть досить бідно, і не мають можливості насолоджуватися багатьма можливостями сучасного світу, про які йдеться в таких аналізах.