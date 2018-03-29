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29 Березень 2018, Київ 15:14
Новини | Міжнародні

У Telegram масовий збій у роботі пояснили вимкненням живлення серверів

Засновник Telegram Павло Дуров заявляє, що масовий збій у роботі месенджера пов’язаний із вимкненням живлення серверів.

Як написав Дуров у Twitter, компанія намагається вирішити проблему, «але багато залежить від того, коли провайдер центру обробки даних полагодить обладнання».

Раніше 29 березня розробники месенджера підтвердили, що в низки користувачів в Європі, країнах колишнього СНД, а також на Близькому Сході, виникли проблеми з підключенням.

Месенджер перестав працювати приблизно об 11:00 за Києвом.

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