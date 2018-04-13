«Роскомнагляд»: блокувати Telegram почнуть після отримання рішення суду

«Роскомнагляд» заявляє, що розпочне обмежувати доступ до месенджера Telegram після отримання рішення суду.

«Процедура обмеження доступу до месенджер Telegram буде організована після отримання Роскомнадзором відповідного рішення Таганського суду», – йдеться у повідомленні служби.

При цьому, за даними російських ЗМІ, «Роскомнагляд» вже вніс Telegram в реєстр заборонених сайтів, але доступ до месенджера ще є.

Суд у Москві ухвалив рішення заблокувати месенджер Telegram на території Росії. Після цього засновник месенджера Павло Дуров зауважив, що Telegram збереже можливість централізовано розсилати повідомлення всім російським користувачам.

12 квітня Павло Дуров заборонив своїм адвокатам брати участь у цьому судовому засіданні. Дуров пояснив це тим, що не хоче своєю участю в процесі «легітимізувати відвертий фарс».

«Роскомнагляд» звернувся до суду з вимогою про блокування месенджера за запитом ФСБ. Минулого тижня закінчився термін, встановлений керівництву Telegram. Відомство вимагало передати ФСБ ключі шифрування повідомлень користувачів.

Керівництво Telegram відмовляється виконувати цю вимогу, посилаючись на Конституцію Росії, яка гарантує таємницю листування. Крім того, в компанії заявляють, що це технічно неможливо.