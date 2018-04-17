Цілили в Telegram, влучили в російський інтернет-бізнес

Заблокувати російський месенджер Telegram, який відмовився дати доступ російським спецслужбам до приватного листування користувачів, виявилося набагато складніше, ніж очікувала влада. Російський державний регулятор «Держкомнагляд» заблокував IP адреси в Telegram, який має 15 мільйонів користувачів у Росії, а потім ще 2,5 мільйона адрес, які працювали через американських інтернет-гігантів –​ Google та Amazon, бо таким чином частині користувачів вдавалося обходити заборону. Таким чином виявилися заблоковані користувачі програмами Google Cloud, тобто віртуальними сховищами даних. Таких постраждалих виявилося півтора мільйона і ще близько одного мільйона користувачів подібної служби компанії Amazon.

Рішення блокувати Telegram було ухвалено через те, що російській владі впродовж багатомісячного протистояння не вдалося переконати засновників Telegram, Павла Дурова і його брата, передати російським спецслужбам коди доступу до системи, що дало б можливість представникам влади читати приватне листування громадян.

Керівництво Telegram відмовляється виконувати цю вимогу, посилаючись на Конституцію Росії, яка гарантує таємницю листування. Крім того, в компанії заявляють, що це технічно неможливо.

12 квітня Павло Дуров заборонив своїм адвокатам брати участь цьому судовому засіданні. Дуров пояснив це тим, що не хоче своєю участю в процесі «легітимізувати відвертий фарс».

За рішенням суду 16 квітня, «Роскомнагляд» почав блокувати доступ до сервісу Telegram. Незабаром після цього в реєстр заборонених потрапили цілі сегменти «хмарних» сервісів Amazon і Google.

Отже, як виявилося, відключити російський месенджер Telegram, не зашкодивши іншому бізнесу, неможливо.

Блокування так званих «хмарних» сервісів, імовірно, вплинуло на роботу сторонніх сайтів і додатків, так як вони теж користуються послугами Amazon і Google. Шкоди зазнав і популярний комунікаційний сервіс Viber, який повідомив про «деякі проблеми зі зв’язком з Amazon Web Services у Росії».

Як заявляє засновник Telegram, за першу добу блокування кількість користувачів в Росії, незважаючи на дії влади, не зменшилася. За його словами Павла Дурова, для обходу обмежень російські користувачі використовують VPN, віртуальну приватну мережу, і проксі-сервіси.

Дуров подякував росіянам «за підтримку і відданість Telegram». Він також висловив подяку за «неучасть у політичній цензурі» американським компаніям Apple, Google, Amazon і Microsoft, IP-адреси яких через зв’язок з Telegram також піддалися блокуванню.

Постраждав бізнес через інтернет, незалежно від політичних поглядів

Збільшення державного контролю над інтернет-простором сталося в результаті російської агресії проти України та анексії Криму.

У Росії не минає і кількох днів, щоб не відбувся суд за перепост у соціальних мережах висловлювань, які ідуть врозріз з офіційною політикою Кремля.

Один з найсвіжіших випадків – суд над російським юристом з Далекого Сходу, який у червні минулого року зробив репост запису журналіста Аркадія Бабченка з його телеграм-каналу в відкриту телеграм-групу «Операція Качка», де прихильники Олексія Навального обговорювали підсумки антикорупційних мітингів.

Нині ж і бізнесмени, які працюють в інтернеті, відчули, що можуть потрапити під заборони, навіть якщо вони не висловлюють своїх політичних поглядів. Як повідомляє російськомовне видання Медуза, що базується у Латвії, дедалі більше компаній, що працюють в інтернеті в Росії, скаржаться на проблеми зі зв’язком.

Наприклад, користувачі програми Skyeng, що допомагає вивчити англійську мову онлайн, не можуть зареєструватися на своїй сторінці з понеділка. Деякі бізнесмени, що працюють з онлайн аудиторією, кажуть, що зорієнтуються на іншу аудиторію, наприклад, українську, інші кажуть що будуть змушені платити додаткові гроші, щоб обходити заборони.

Прийнято вважати, що Telegram – це місце для лібералів. Я взагалі не ліберал, я соціаліст, я за безпеку і антитерористичну діяльність, але, напевно, все-таки потрібно це вирішувати не такими тоталітарними методами

«Прийнято вважати, що Telegram – це місце для лібералів. Я взагалі не ліберал, я соціаліст, я за безпеку і антитерористичну діяльність, але, напевно, все-таки потрібно це вирішувати не такими тоталітарними методами», – говорить в інтерв’ю Медузі, Родіон Єфремов, глава компанії delaibot.

«Я цього тижня втратив п’ять договорів, кожен з яких приніс би мені 15-20 тисяч рублів. Я вважаю, що мені завдали істотної шкоди. Подібні дії «Роскомнагляду» порушують статтю 15 Цивільного кодексу Росії – я втрачаю гроші, клієнтів і можливість займатися тим, що мені подобається, а таке право за Конституцією у мене теж є: займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законом», – говорить підприємець.

До тактики обходити заборони за допомогою служби VPN вдалися провідні інтернет-провайдери, такі як Beeline, Megafon, Yota, MTS, та Tele2.

Але голова «Роскомнагляду» Олександр Жаров заявив, що державні органи скоро «вжиють заходів і проти інструментів, що дозволяють обходити блокування Telegram».

На думку експертів, нині саме VPN може тримати ключі від свободи в російському інтернет-просторі, і це стосується не лише тих, хто вважає себе політичною опозицією, але і тих, хто просто хоче робити бізнес в Росії, намагаючись триматися «подалі від політики».