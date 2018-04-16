Российский запрет мессенджера «Telegram» докатился и до оккупированных территорий Украины – так называемое «министерство связи» донецких сепаратистов опубликовало инструкцию по обходу запрета. В мае прошлого года похожие меры реализовали в Украине – заблокировали российские социальные сети. Впрочем, по мнению бывшего заместителя министра информационной политики Украины, сравнивать эти запреты нельзя. Российский запрет мессенджера стал очередной мерой по усилению государственного контроля Интернета, но, возможно, не последней – в парламенте призывают запретить виртуальные серверы для анонимного доступа.

«Telegram» – мессенджер из России, быстро ставший популярным среди журналистов, политиков и «айтишников» запретили на родине. 13 апреля один из московских судов внес его в список запрещенных сайтов.

Создатель «Telegram» Павел Дуров, также известный как создатель социальной сети «ВКонтакте», призвал абонентов пользоваться так называемыми VPN – виртуальными серверами для анонимного доступа. Благодаря им пользователи из России, а также других стран, где правительство ограничивает доступ в Интернет, могут заходить на закрытые провайдерами сайты. Поводом для закрытия стал отказ «Telegram» предоставить спецслужбам ключи шифрования. По словам администрации ресурса — это технически невозможно.

Ранее работу мессенджера «Telegram» блокировали в Иране во время зимних антиправительственных протестов. Запрет длился всего несколько дней, но в последнее время западные СМИ со ссылками на собственные источники сообщают о возможной блокировке сервиса на постоянной основе.

Впрочем, в России не остановились на запрете мессенджера.

Еще в ноябре 2017 года в силу вступил закон, который запрещает использовать VPN для доступа на запрещенные сайты, а 15 апреля и вовсе запретить средства обхода предложил зампред профильного комитета государственной думы Владимир Крупенников.

В тот же день о закрытии сообщил один из самых популярных в России VPN-сервисов Opera VPN – 30 апреля он прекратит свою работу. Связано это с российскими законами или нет в компании не сообщают. В конце февраля российские СМИ сообщали, что за несколько месяцев действия закона ни МВД, ни ФСБ не обращались к регулятору, «Роскомнадзору», с требованием ограничить работу VPN-служб.

В Донецке уже готовы к блокировке российского трафика

На оккупированных территориях на запрет мессенджера отреагировали оперативно – представители так называемого «министерства связи» опубликовали в своем «Telegram»-канале инструкцию по обходу блокировки.

По словам телеком-эксперта Сергея Горбачевского, пользователей у мессенджера на неподконтрольных территориях хоть и немного, но запрет их коснется – траффик в Донецк и Луганск скорее всего идет через Россию. Там не только российские рубли ходят, но и нолики с единичками российские, – шутит он.

По всем внешним признакам можно предположить с вероятностью 99%, что весь трафик ходит из России. Насколько я знаю, трафик из Украины блокируется – было несколько «маски-шоу» – к магистральным украинским провайдерам приходила СБУ

«По всем внешним признакам можно предположить с вероятностью на 99%, что весь трафик ходит оттуда. Насколько я знаю, трафик из Украины блокируется – было несколько «маски-шоу», когда к магистральным провайдерам украинским приходила СБУ с претензией, что ходит трафик в ОРДЛО», – говорит эксперт. Это предположение подтверждает и инструкция по обходу блокировки от так называемого «министра» в телеграмме – там около 4 тысяч подписчиков. Говорить о серьезной популярности мессенджера, по мнению Горбачевского, не приходится.

Служба безопасности Украины неоднократно обвиняла провайдеров в маршрутизации трафика на неподконтрольные территории. Например, в сентябре 2017 года обыски прошли в помещениях нескольких компаний в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре.

Читатели Донбасс Реалий на оккупированных территориях говорят, что на данный момент мессенджер работает, а вот часть украинских сайтов заблокирована. Об этом украинские СМИ со ссылками на сайты сепаратистов сообщали уже давно.

Запреты в Интернете всегда можно обойти – эксперты

В мае 2017 года в Украине провайдерам запретили предоставлять доступ к целому ряду российских Интернет-сайтов и служб. Так украинцы остались без социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисов «Яндекса» и «Mail.ru». Пользоваться ими теперь можно только через VPN.

Сравнивать запрет российских социальных сетей и «Яндекса» в Украине с запретом мессенджера в России некорректно, считает бывший заместитель министра информационной политики и эксперт общественной организации «Информационная безопасность» Татьяна Попова.

«В России этим занимается «Роскомнадзор», у которого есть рычаги контроля и отключения. Уже тысячи сайтов он отключил и запретил для российских граждан. Это запрет на использование. В Украине ситуация с «ВКонтакте» и «Одноклассниками» немного другая – аналогов «Роскомнадзора» у нас нет. Наш запрет носит скорее экономический характер – украинским компаниям нельзя покупать там рекламу, а провайдерам оказывать платные услуги», – говорит Попова.

Наш запрет носит скорее экономический характер – украинским компаниям нельзя покупать там рекламу, а провайдерам оказывать платные услуги

Отдельные депутаты пытаются ввести запреты, но пока им это не удается в том числе благодаря роли гражданского общества, подчеркнула Попова. На данный момент, используя VPN, можно смело заходить в российские социальные сети, а многие СМИ продолжают общаться со своими читателями и «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

«В информационную эпоху очень сложно запретить доступ к информации. Даже в России нынешний запрет подействует на не очень опытных пользователей, а опытные найдут возможность», – считает Попова. Запреты будут актуальны до тех пор, пока американский изобретатель Илон Маск не запустит спутники для раздачи Интернета по всему миру.

Не согласен с Поповой экс-гендиректор «Яндекс-Украина» Сергей Петренко. По его словам, российский и украинский запреты очень схожи. Как минимум в нежелании чиновников разбираться, как работают современные технологии, и договариваться.

«Это проявление некомпетенции и волюнтаризма – нам что-то не нравится, давайте запретим. Если, например, американские власти приходят к Apple и говорят, что им нужно вскрыть iPhone, потому что там есть доказательство совершения преступления, Apple честно говорят, что не могут этого сделать. Украинские власти не пытались предъявить требованиям российским порталам, например, по поводу хранения данных внутри страны. Российские компании бы на это пошли, потому что аудитория немаленькие, а в Киеве появилось бы два новых дата-центра», – говорит Петренко. С поста генерального директора он ушел в мае 2014 года, а полностью закончил работу в «Яндексе» в январе 2016.

Запретить работу всех VPN-серверов российским властям будет крайне сложно, считает эксперт – для этого нужно будет построить аналог «Великого китайского файрволла». Сложно будет и перебирать IP-адреса внутри встроенного в само приложение способа обхода блокировки. Если же чиновники будут серьезно настроены бороться с «Telegram», они скорее будут добиваться удаления приложения из российских Apple Store и Play Market. Тогда пользователям станет намного сложнее установить мессенджер. Эксперт напоминает, что когда-то российские власти сумели добиться от Apple удаления приложения социальной сети LinkedIn – ее работу в России запретили.

«Telegram» потенциально может применить технологию, при которой прокси-сервером будет выступать любой «Telegram» в соседней сети. И это точно заблокировать нельзя

«Судя по тому, что пишут в «Telegram»-каналах, люди готовятся использовать VPN и прочие сервисы. Кроме того, думаю, что и в самом мессенджере довольно быстро будут предусмотрены встроенные способы обхода блокировки. Также «Telegram» потенциально может применить технологию, при которой прокси-сервером будет выступать любой «Telegram» в соседней сети. И это точно заблокировать нельзя», – говорит Петренко.

Похожая технология когда-то использовалась в Skype, и до сих пор используется как при скачивании файлов на торрент-трекерах, так и для Интернет-серфинга в анонимной сети Tor – каждый компьютер (или телефон) используется для передачи лишь частички данных.​

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)