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15 Квітень 2018, Київ 16:01
Новини | Міжнародні

Сервіс Opera VPN, який допомагав обходити блокування в мережі, оголосив про закриття

Це рішення сервіс ухвалив після того, як влада Росії вирішила заблокувати месенджер Telegram

Сервіс Opera VPN, який допомагає обходити блокування в мережі Інтернет, оголосив про припинення своєї роботи з 30 квітня.Його творці запропонували користувачам перейти на інший, платний сервіс SurfEasy і отримати підписку на рік з 80-відсотковою знижкою.

Власники преміальних акаунтів Opera VPN зможуть отримати річну передплату безкоштовно.

Opera VPN – один з найпопулярніших VPN-сервісів. На тлі блокування месенджера Telegram у Росії сервіс очолив список найпопулярніших запитів в топі магазину додатків App Store.

13 квітня Таганський районний суд Москви задовольнив позов «Роскомнагляду» про блокування месенджера Telegram. Слухання тривали близько півгодини. Після цього відомство внесло Telegram в список заборонених сайтів. Очікується, що блокування месенджера розпочнеться в понеділок, 16 квітня.

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