Боевики группировки «ДНР» не дают гарантий безопасности специалистам Vodafone, связи до сих пор нет

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По разным оценкам около миллиона долларов заработала группировка «ДНР» на продаже сим-карт своего оператора «Феникс». Такая сверхприбыль связана с тем, что на неподконтрольной территории с 11 января 2018 года отсутствует связь украинского оператора Vodafone, которой пользовались большинство жителей ОРДО. Недавно в оккупационной администрации заявили, что готовы запустить специалистов Vodafone и возобновить работу сети. Эксперты отмечают, что отсутствие связи с подконтрольной территорией усилило идеологическое влияние коллаборантов.

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Вспомним предысторию. В 2015 году в группировках «ЛДНР» отключили «Киевстар», в 2017 году – lifecell,11 января 2018 года прекратилась связь последнего мобильного оператора – Vodafone. Сразу была озвучена причина – повреждение оптоволоконного кабеля. Но версий было намного больше.

Уже 19 января было заявлено, что ремонтные работы в Луганске завершились, там связь была восстановлена.

В ОРДО заработали 1 миллион долларов от ажиотажа на карточки «Феникса»

Власти группировки «ДНР» ремонтные бригады не допустили, там до сих пор нет мобильного оператора, который обеспечивал бы связь с подконтрольной Украиной. Сразу же подскочил спрос на услуги местного оператора «Феникс». По данным руководства группировки «ДНР», только в первые 20 дней после отключения Vodafone было продано около 300 тысяч карточек «Феникс».

Всего уже продано около 500 тысяч карточек с момента отключения Vodafone. Учитывая что одна карточка стоит 120 рублей, то прибыль в пересчете составила около миллиона долларов. На сайтах выкладывали фотографии огромных очередей за стартовыми пакетами.

«Феникс» еще до отключения заявлял, что у них 600 тысяч абонентов (большая часть неактивных, но карточки уже были выпущены). Аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов считает, что в группировке «ДНР» заранее готовились к отключению Vodafone и к резкому увеличению числа абонентов «Феникс». Главная цель – сверхприбыль.

Это привело к тому, что люди утратили связь с подконтрольной Украиной, ухудшилось качество связи, возник тотальный контроль над переговорами и перемещением людей.

Ходаковский заявил, бюджетная дыра – миллиард рублей. Мобильная связь – один из хороших источников

«Лидеры сепаратистов, например командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что бюджетная дыра – миллиард рублей. То есть им необходимо искать средства, и мобильная связь – один из хороших источников. Я проанализировал ситуацию с мобильной связью в других непризнанных республиках и территориях, поддерживаемых Российской Федерацией – там это один из основных доходов в бюджет», – говорит Виталий Сизов

Уже есть примеры, когда отключалась связь и возникали местечковые операторы: в Приднестровье есть «ИнтерДнестрКом», в Крыму – «К-Телеком». Все они, как монополисты, демонстрируют сверхприбыль.

Коллаборанты не смогут сами запустить наше оборудование, они уже хотят пригласить нас – Vodafone

Эксперты компании Vodafone утверждают, что когда они восстановили связь в Луганске, должна была возникнуть и связь на оккупированной части Донецкой области. Этого не произошло. Из чего они делают вывод, что там «копались» в их оборудовании. Директор по корпоративному контролю компании Vodafone Олег Проживальский утверждает, что коллаборанты не смогут использовать их оборудование. Видимо в группировке «ДНР» это тоже поняли. По словам Vodafone к ним уже обращались из «ДНР» через представителей ОБСЕ, предлагая отремонтировать свое оборудование. Но гарантий безопасности для специалистов пока не дают.

Как только дадут гарантию, мы готовы послать туда бригаду специалистов. Это оборудование работает через сеть в Киеве

«Мы через минскую платформу будем добиваться, чтобы в «ДНР» нам гарантировали безопасность. Как только дадут гарантию, мы готовы послать туда бригаду специалистов, чтобы они сделали аудит оборудования и восстановили его. Дело в том, что для того, чтобы им удалось что-либо создать на нашем оборудовании, им необходимо, чтобы кто-то поставил другой программный продукт. Потому что это оборудование работает не автономно, а через нашу сеть, материнское оборудование, которое находится здесь в Киеве. Им нужно там все перепрограмировать, а это может сделать только поставщик оборудования. А поставщики вряд ли туда зайдут», – отмечает Олег Проживальский

Эксперты уверены, что в группировке «ДНР» не смогут самостоятельно создать мобильного оператора, ни одна из серьезных фирм поставщиков оборудования не будет заключать контракты с ними. Одна из китайских компаний заключила контракт с Северной Кореей. Ее оштрафовали на 1,2 миллиарда долларов, рассказал Олег Проживальский .

По рассказам местных жителей, в Донецке в некоторых районах, на окраинах приближенных к подконтрольным территориям, например в районе ЖД-вокзала, пробивается мобильная связь. Эти небольшие участки местные жители в шутку называют «переговорными пунктами» и ходят туда позвонить знакомым.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)