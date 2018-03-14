У Мінську домовилися про алгоритм відновлення мобільного зв’язку на Донбасі – Оліфер

Підгрупа з соціально-економічних питань Тристоронньої контактної групи досягла домовленості щодо відновлення мобільного зв’язку на непідконтрольній українській владі території Донбасу, повідомила речниця колишнього президента, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

«У рамках підгрупи із соціально-економічних питань досягнуто домовленість щодо алгоритму відновлення мобільного зв’язку на території ОРДЛО. Ця робота виконуватиметься силами компанії «Водафон України» за участю ОБСЄ з дотриманням українського законодавства», – написала вона на своїй сторінці у Facebook за підсумками засідання Контактної групи в Мінську.

У січні повністю припинилося обслуговування абонентів українського оператора «Vodafone-Україна» на всій окупованій території Донбасу через обрив оптоволоконного кабелю. Згодом компанія відновила зв’язок на окупованій частині Луганщини, проте на частині Донеччини його не було.

22 лютого компанія «Vodafone-Україна» повідомила, що стався обрив волоконно-оптичної лінії, що забезпечує зв’язок на непідконтрольній Україні території Луганщини.