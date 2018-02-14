Україна вимагає в Мінську гарантій безпеки для відновлення мобільного зв'язку в ОРДО – Оліфер

Українська сторона вимагає від підтримуваних Росією бойовиків надати гарантії безпеки для відновлення мобільного зв’язку в окупованих районах Донецької області, повідомила Дарина Оліфер, речниця представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леоніда Кучми.

«Українська сторона вимагає гарантій безпеки для відновлення мобільного зв'язку на території ОРДО. Загалом необхідно полагодити 17 об'єктів, проте поки що жоден з приладів не полагоджено через відсутність режиму тиші», – написала Оліфер у Facebook за результатами засідання ТКГ 14 лютого.

11 січня зник зв’язок Vodafone на непідконтрольних територіях Донбасу. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю. 19 січня повідомили про відновлення зв’язку на Луганщині.

22 січня угруповання «ДНР» опублікувало заяву до компанії Vodafone з проханням посприяти у відновленні роботи мережі і направити фахівців оператора на непідконтрольну Україні територію Донеччини.

24 січня начальник відділу зв’язків з громадськістю компанії «Vodafone-Україна» Вікторія Рубан в ефірі Донбас.Реалії заявила, що компанія не може перевірити чи відремонтувати своє обладнання без гарантій безпеки на окупованій території Донецької області. Вона зазначила також, що питання про ситуацію зі зв’язком в Донецькій області винесено на переговори контактної групи в Мінську.