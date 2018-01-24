Без гарантій безпеки Vodafone не поїде ремонтувати мобільний зв'язок на окуповану Донеччину – речниця

Компанія «Vodafone-Україна» не може перевірити чи відремонтувати своє обладнанн без гарантій безпеки на окупованій території Донецької області. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії заявила начальник відділу зв’язків з громадськістю компанії «Vodafone-Україна» Вікторія Рубан.

«Неможливо таке. Ми працюємо відповідно до українського законодавства. Ми працюємо за українськими ліцензіями, виданими нам Україною. Чинне законодавство нам забороняє працювати або вести будь-яку господарську або комерційну діяльність на непідконтрольній території», – заявила Вікторія Рубан.

Вона наголосила, що в разі отримання офіційного дозволу на в’їзд на окуповану територію, компанія нікого туди не надсилатиме без гарантій безпеки.

«На свій страх і ризик, ми, звичайно, робити цього не будемо. Тому що ніхто не візьме на себе відповідальність ризикувати життями людей... Якщо ніхто не може гарантувати їхню безпеку, то, звичайно, ніхто туди наших фахівців не відправить», – сказала Вікторія Рубан.

Вона зазначила також, що питання про ситуацію зі зв’язком в Донецькій області винесено на переговори контактної групи в Мінську.

11 січня зник зв’язок Vodafone на непідконтрольних територіях Донбасу. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю. 19 січня повідомили про відновлення зв’язку на Луганщині.

22 січня угруповання «ДНР» опублікувало заяву до компанії Vodafone з проханням посприяти у відновленні роботи мережі і направити фахівців оператора на непідконтрольну Україні територію Донеччини.