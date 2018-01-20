ОРДО не гарантує безпеки для ремонтних робіт з відновлення мобільного зв'язку – СЦКК

Затягування ремонтно-відновлювальних робіт пошкодженого обладнання мобільного оператора «Vodafone Україна» на території окупованих районів Донецької області пов’язано з відсутністю гарантій безпеки з боку бойовиків, повідомили в українській стороні СЦКК.

«Усі заявки компанії «Vodafone Україна» на проведення ремонтно-відновлювальних робіт пошкодженого обладнання в районі населеного пункту Оленівка (Донецька область), підтверджені гарантіями безпеки штабу АТО та, за сприяння СММ ОБСЄ, передані ОРДО, залишаються без реалізації. На цей час гарантій безпеки проведення робіт з боку ОРДО не надано», – йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook 20 січня з посиланням на українську сторону СЦКК.

Водночас у спільному центрі відзначили, що 19 січня 2018 року фахівці компанії «Vodafone Україна» за сприяння української сторони СЦКК, штабу української воєнної операції на Донбасі і СММ ОБСЄ в Україні завершили ремонтні роботи з відновлення пошкодженого обладнання мобільного оператора в районі населеного пункту Весела Гора на Луганщині.

«Це дає змогу в повному обсязі забезпечити послугами мобільного зв’язку всіх абонентів Vodafone, які проживають на окупованій частині Луганської області», – йдеться в повідомленні.

Інформацію про відновлення зв'язку на Луганщині 19 січня Радіо Свобода підтвердила речниця компанії Вікторія Рубан. Вона також зазначила, що мобільний зв'язок на окупованій частині Донеччини відновити поки що не вдалося.

Зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу 11 січня. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю. Vodafone – єдиний оператор, що працює в окупованих районах Донецької та Луганської областей.