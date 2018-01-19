На Луганщині відновлений мобільний зв’язок оператора Vodafone – речниця

Зв'язок мобільного оператора Vodafone на окупованій частині Луганської області відновлений, повідомила в коментарі Радіо Донбас.Реалії прес-секретар мобільного оператора Вікторія Рубан.

Вона зазначила, що мобільний зв'язок на окупованій частині Донеччини відновити поки що не вдалося.

«Ремонтні роботи закінчені. Кабель зварено. Зв'язок поновлено. Але поновлено лише тільки в Луганській області. Ми не бачимо наших об'єктів зв'язку в Донецькій області. З якої причини – невідомо. Ймовірно, немає постачань електроенергії або наше обладнання виведене з ладу», – заявила прес-секретар.

Також, за словами Вікторії Рубан, ремонті роботи затягнулися на три дні. Вона пояснила це тим, що доступ до місця несправності надавався всього на декілька годин на добу.

Зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу 11 січня. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю. Vodafone – єдиний оператор, що працює в окупованих районах Донецької та Луганської областей.