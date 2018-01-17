Представник Vodafone: розпочався ремонт пошкодженого на Донбасі кабелю

Директор з корпоративного управління та контролю компанії Vodafone Олег Проживальський заявляє, що розпочався ремонт пошкодженого кабелю на непідконтрольній території Донбасу.

«Сьогодні за сприяння ОБСЄ вогонь було припинено на два дні і розпочалися ремонтні роботи. Ми сподіваємося, що завтра до обіду зв’язок буде відновлений», – сказав він на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини, повідомляє прес-служба українського парламенту.

За словами Проживальського, мобільним зв’язком Vodafone користуються майже два мільйони громадян України, які залишилися на непідконтрольній території.

Зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу 11 січня. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю. Vodafone – останній оператор, що працював в ОРДЛО. Там також немає стаціонарного телефонного зв’язку з підконтрольною територією.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.