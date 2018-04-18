У Росії можуть заблокувати Facebook – «Роскомнагляд»

Російське наглядове відомство «Роскомнагляд» до кінця 2018 року проведе перевірку соціальної мережі Facebook і, якщо вимоги російської влади до цього часу виконані не будуть, може постати питання про блокування ресурсу. Про це керівник відомства Олександр Жаров заявив в інтерв’ю російській газеті «Известия».

Чиновник перерахував пункти, які «повинні бути виконані» компанією до кінця 2018 року. Серед них локалізація баз даних російських громадян на території Росії, видалення забороненої інформації, а також «дотримання інших законів». Жаров зазначив, що якщо будь-який пункт із цього переліку не буде виконаний або російська держава не буде поінформована про намір провести такі дії, мережа Facebook може бути заблокована.

Коментуючи виданню ситуацію навколо блокування месенджера Telegram, Жаров заявив, що у відомства немає планів «покласти весь інтернет».

Telegram блокують у Росії за відмову надати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів. 16 квітня «Роскомнагляд» розпочав блокувати пов’язані з Telegram IP-адреси компаній Amazon і Google. Через це постраждали сотні онлайн-сервісів.

Близько 60 російських компаній звернулися по юридичну допомогу до правозахисної групи «Агора» через масове блокування «Роскомнаглядом» IP-адрес. Зараз власники постраждалих сервісів оцінюють завдані їм збитки і оцінюють можливість звернутися до суду.