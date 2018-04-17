Росія: регулятор заявляє про блокування IP-адрес Google та Amazon після заборони Telegram

У Росії блокують частину IP-адрес компаній Google та Amazon через використання ними месенджера Telegram, заявив голова «Роскомнагляду» Олександр Жаров у коментарі агентству «Інтерфакс».

«Ми зараз і ту, й іншу компанію проінформували про те, що значна кількість IP-адрес, які перебувають у «хмарах» цих двох сервісів, підпадають під блокування на підставі рішення суду (про блокування Telegram – ред.)», – сказав Жаров.

Він зазначив, що чекає на реакцію цих компаній.

13 квітня Таганський районний суд Москви постановив негайно заблокувати Telegram. Таке рішення було ухвалене після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією таємницю листування. У той же день «Роскомнагляд» вніс месенджер до реєстру заборонених на території Росії сайтів.

16 квітня у Росії за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram.

Один із адвокатів месенджера Павло Чиков заявив, що представники Telegram просять суд скасувати рішення про блокування.

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Засновник Telegram Павло Дуров заявляв, що месенджер продовжить працювати з допомогою вбудованих методів обходу блокувань і VPN.