Дуров заявив, що витратить «мільйони доларів» на обхід блокування Telegram у Росії

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив про початок фінансування сервісів, які допоможуть обходити застосовані на території Росії обмеження. Про це він повідомив у соціальній мережі «Вконтакте».

«У рамках «Цифрового опору» – децентралізованого руху на захист цифрових свобод і прогресу – я почав виплачувати bitcoin-гранти адміністраторам Proxy і VPN. Протягом цього року буду радий пожертвувати мільйони доларів особистих коштів на ці цілі», – написав Павло Дуров.

Інформація про так званий «Цифровий опір» з’явилася на сторінці Павла Дурова у заблокованій на території України соцмережі «Вконтакте» 16 квітня. Підприємець опублікував логотип, на якому зображений собака в капюшоні. Інтернет-користувачі вже впізнали в ній емблему соцмережі «Вконтакте». Жодних коментарів Павло Дуров не залишив.

«Роскомнагляд» 16 квітня заявив про початок блокування доступу до месенджера Telegram на території Російської Федерації.

Таке рішення ухвалили після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією таємницю листування.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер продовжить працювати за допомогою вбудованих методів обходу блокувань і VPN.