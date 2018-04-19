Радник Путіна вибачився за дії «Роскомнагляду» у зв’язку з блокуванням Telegram

Радник президента Росії з інтернету Герман Клименко в ефірі телеканалу НТВ 18 квітня вибачився за дії наглядового відомства «Роскомнагляд», які привели до збоїв у роботі російських компаній. Клименко визнав, що проблеми виникли через спроби відомства заблокувати месенджер Telegram.

«Справді, є сенс за «Роскомнагляд» вибачитися за цю складну історію. Але якогось глобального катаклізму не сталося. Сподіваюся, що далі «Роскомнагляд» діятиме акуратніше», – заявив Клименко.

Минулого тижня Таганський суд Москви задовольнив позов «Роскомнагляду» про блокування Telegram у Росії в зв’язку з відмовою компанії надати ФСБ ключі шифрування для декодування повідомлень, що відправляються через сервіс. Суд дозволив блокувати месенджер негайно.

Захист компанії стверджує, що вимоги «Роскомнагляду» виконати неможливо з технічних причин – через архітектуру Telegram, що не передбачає формування загального шифру для передачі повідомлень.

Російське наглядове відомство «Роскомнагляд» в особі свого керівника Олександра Жарова вказує, що до кінця 2018 року може постати питання і про блокування соціальної мережі Facebook. За його словами, відомство проведе перевірку цієї мережі і, якщо вимоги російської влади до цього часу виконані не будуть, ресурс буде заблокований.