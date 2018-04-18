«Цифрова непокора» Дурова: як Telegram дає раду з тиском Кремля

Результатом відмови засновників месенджера Telegram передати російським спецслужбам коди доступу до системи стало ніщо інше, як блокування сервісу. Та особливого ефекту користувачі месенджеру не відчули, чого не можна сказати про деяких представників російського бізнесу. В російському «Держкомнагляді» попереджають: соціальна мережа Facebook може бути наступною. Але чи дійсно так просто «спіймати на гачок» інструменти обміну інформацією у 21-му столітті?

Чому саме Telegram?

Месенджер Telegram, за яким стоїть засновник російської соціальної мережі VКontakte Павло Дуров, пропонує своїм користувачам зашифроване швидке листування, яке має в основі ніщо інше, як безпеку комунікацій.

Реакція Дурова на тоталітарну вимогу російського уряду на лазівковий доступ до приватних комунікацій – відмова та опір

Російський державний регулятор «Держкомнагляд» після невдалих спроб російських спецслужб отримати доступ до приватного листування більш ніж 13 мільйонів російських користувачів, вирішив через суд заблокувати месенджер, починаючи від 16 квітня.

У війні проти Telegram за лічені дні заблокували понад 16 мільйонів IP-адрес. Засновники Telegram наголошують, що це порушує Конституцію Росії.

Сноуден: вимога Росії є тоталітарною

Едвард Сноуден – відомий криптоанархіст, який багато років виступає за безпеку приватного життя в мережі, підтримав Дурова в його протистоянні з російським урядом. Сам Сноуден у 2013 році оприлюднив секретні документи спецслужб США про тотальне стеження американських спецслужб за комунікаціями громадян багатьох держав світу за допомогою існуючих інформаційних мереж, після чого переїхав до Росії.

Опір – є єдиною моральною відповіддю і показує реальне лідерство

У своєму твіті Сноуден зазначив, що «критикував модель безпеки @telegram в минулому, але реакція Дурова на тоталітарну вимогу російського уряду на лазівковий доступ до приватних комунікацій – відмова та опір – є єдиною моральною відповіддю і показує реальне лідерство».

Дуров, зі свого боку, заявив про виділення мільйонів доларів на пошук інструментів для протистояння обмеженням, назвавши це «цифровою непокорою».

Facebook – наступний?

У сучасному взаємопов’язаному цифровому світі заблокувати доступ до месенджерів може бути не так просто

Керівник «Держкомнагляду» Олександр Жаров заявив в інтерв’ю російській газеті «Известия», що до кінця 2018 року відомство проведе перевірку соціальної мережі Facebook і, якщо вимоги російської влади до цього часу виконані не будуть, може постати питання про блокування ресурсу.

Ось пункти, які «повинні бути виконані» компанією до кінця 2018 року: локалізація баз даних російських громадян на території Росії, видалення забороненої інформації, а також «дотримання інших законів».

Telegram працює, бізнесові сайти – ні

Щоб відчути наслідки блокування Telegram, не обов’язково бути його користувачем

Але назвати спроби російського уряду успішними поки що рано: у сучасному взаємопов’язаному цифровому світі заблокувати доступ до месенджерів може бути не так просто. Адже заблокувати Telegram – це заблокувати IP-адреси всіх серверів, які месенджер використовує для зв’язку із зовнішнім світом.

Тому намагаючись «спіймати» один лише Telegram, «Держкомнагляду» довелося блокувати мільйони IP-адрес, що надаються компаніями Amazon і Google. Забороненими виявилися також користувачі Google Cloud, а технічні несправності відчув як інший мессенджер Viber, так і багато бізнесових організацій, що користувалися хостингом вищезазначених компаній.

Якщо говорити простими словами – для того, щоби відчути наслідки блокування месенджеру Telegram, не обов’язково бути його активним користувачем – масові блокування «вдарили» і по російському бізнесу.

Чи «спіймає» Кремль Telegram?

Вони можуть забрати наші IP, але ніколи не заберуть нашу свободу

Навіть якщо уряд вирішить блокувати адреси всіх серверів безкінечно – месенджер просто «стрибатиме» на інші сервери. Одним з рішень «Держкомнагляду» буде змусити магазини App Store та Google Play видалити застосунки – що уряд вже зробив. А ось чи дослухаються ці магазини до таких вимог Кремля – поки що незрозуміло.

Дуров повідомив, що насправді ефект від заборони є мінімальним. У своєму Instagram акаунті він поширив картинку із надписом: «Вони можуть забрати наші IP, але ніколи не заберуть нашу свободу».

Деяким кремлівськім політикам блокування теж не сподобалося

​Telegram широко використовують і російські політики. Деякі відомі політичні діячі та чиновники відкрито критикували заборону.

Наприклад, заступник голови Державної Думи Ігор Лебедєв у своєму Twitter написав, що «Держкомнаглад» радіє від блокування Telegram, позбавляючи мільйони користувачів можливості спілкування. На його думку, це навряд чи нагадує боротьбу із тероризмом.

Кілька кремлівських чиновників продовжували використовувати мессенджер у вівторок увечері – після того, як суд наказав заблокувати службу через антитерористичні заходи, повідомляє газета The Guardian.

Один із адвокатів месенджера Павло Чиков заявив, що представники Telegram просять суд скасувати рішення про блокування.

Сам Павло Дуров заявляв, що месенджер продовжить працювати з допомогою вбудованих методів обходу блокувань і VPN. Голова «Роскомнагляду» заявив, що державні органи скоро «вжиють заходів і проти інструментів, що дозволяють обходити блокування Telegram».