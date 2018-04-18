Альохіній з Pussy Riot призначили 100 годин громадських робіт за акцію на захист Telegram

Суд в Москві призначив 100 годин громадських робіт учасниці арт-гурту Pussy Riot Марії Альохіній, передає російська служба Радіо Свобода. Після акції на захист месенджера Telegram її та ще одного активіста Дмитра Ентео звинуватили в організації одночасного перебування громадян у громадських місцях з порушенням порядку.

На засідання суду прийшла також й інша учасниця Pussy Riot Надія Толоконникова.

Марію Альохіну, Дмитра Ентео і ще 10 осіб затримали 16 квітня, в день, коли «Роскомнагляд» почав блокувати Telegram. Активісти запускали різнокольорові паперові літачки біля будівлі ФСБ на Луб'янці. Слідство називає активістів групою громадян, яка «здійснювала запуск паперових виробів, засмічуючи ними місце руху пішоходів» у «безпосередній близькості від ФСБ».

Наступного дня суд оштрафував двох учасниць акції – Юлію Костенко і Аліну Музиченко. Альохіну та Ентео протримали у поліції дві доби. Решту активістів відпустили під підписку про явку до суду.

Telegram блокують у Росії за відмову надати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів. 16 квітня «Роскомнагляд» розпочав блокувати пов’язані з Telegram IP-адреси компаній Amazon і Google. Через це постраждали сотні онлайн-сервісів.

Близько 60 російських компаній звернулися по юридичну допомогу до правозахисної групи «Агора» через масове блокування «Роскомнаглядом» IP-адрес. Зараз власники постраждалих сервісів оцінюють завдані їм збитки і оцінюють можливість звернутися до суду.