Активність російських інтернет-тролів збільшилась на 2000% – Пентагон

Після ракетного удару, який завдали по об’єктах у Сирії США та їхні союзники проти ночі суботи, стартувала нова російська кампанія з дезінформації. Як повідомила прес-секретар Пентагону Дана Вайт на брифінгу наступного дня після ударів: «За останні 24 години активність російських тролів збільшилися на 2000%. Тому ми будемо тримати вас у курсі подій і фактів».

Дана Вайт розповіла про це журналістам, посилаючись на дані міністра оборони США Джеймса Меттіса.

Меттіс зазначає: «...на підставі недавнього досвіду ми очікуємо на значну дезінформаційну кампанію в найближчі дні з боку тих, хто приєднався до режиму Асада». Тому, наголосив він, необхідно дотримуватися прозорості й точності у наданні інформації.

«Ми не будемо пасивно стояти, поки Асад, підтриманий Росією та Іраном, ігнорує міжнародне право, – сказала Вайт. – Ми закликаємо Росію взяти на себе зобов’язання забезпечити режиму Асада можливість демонтувати свою програму хімічної зброї і ніколи не використовувати таку зброю».

Білий дім заявив, що США не шукають конфлікту з Сирією, але «не можуть дозволити такі серйозні порушення міжнародного права» й нападу на невинних сирійців.

Убезпечити себе від дії російських тролів хочуть і в Європі

У неділю міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас повідомив на державному телеканалі ZDF, що німецьке зовнішньополітичне відомство зазнало ізольованої кібератаки і послався на дані внутрішнього розвідувального агентства Німеччини про те, що існує висока ймовірність того, що за цією кібератакою стоїть Москва.

За словами Мааса, «Москва повинна змінити свою поведінку»

Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини перерахував низку подій, які він назвав проблематичними: відсутність прогресу в припиненні вогню на сході України, напад із застосуванням хімічної зброї у Великій Британії, підтримка уряду Сирії на чолі з Башаром Асадом і спроби вплинути на вибори в західних країнах.

Тролі під пильним оком спецпрокурора Мюллера

Участю кремлівської так званої «фабрики тролів», зокрема в спробах вплинути на вибори у США, зацікавився спеціальний прокурор Роберт Мюллер. 16 лютого в США він заочно висунув звинувачення 13 російським громадянам. В обвинувальному документі йдеться про те, що «Агентство інтернетних досліджень», яке фінансується бізнесменом Євгеном Пригожиним (його ще називають «кухарем Путіна»), у 2014-2016 роках намагалося розколоти американський електорат перед виборами президента США.

Наступ на кремлівських тролів у світі набирає обертів

Минулого тижня сервіс Reddit заблокував 944 аккаунти, ймовірно, пов’язаних з «Агентством інтернетних досліджень». Про це повідомив головний виконавчий директор порталу Стів Гафман.

Гафман зазначив, що деякі із заблокованих користувачів мали істотний вплив на роботу сайту і опублікував посилання на ці акаунти. «Ми вирішили зробити так, щоб зараз вони були видні вам, проте з часом вони та їхній контент будуть вилучені з Reddit», – написав Хафман.

Минулого тижня і Facebook видалив кілька сотень російських акаунтів і сторінок, пов’язаних із «фабрикою тролів». Велика частина вилучених акаунтів і матеріалів були російськомовними.

Адреса «офісів кремлеботів» відома

Донедавна про діяльність «фабрики тролів» розповідали тільки колишні співробітники. Однак, на початку лютого в Telegram з’явився канал під назвою «Сповідь кремлебота». Автор стверджує, що він – чинний «троль» працює «у відділі російськомовних «ботів-які_с***ь-у-коменти», яких навіть всередині фабрики вважають другим сортом».

Дати інтерв’ю Радіо Свобода «кремлебот» відмовився, злякавшись, що це може призвести до його деанонімізації. Однак дозволив цитувати свій канал.

«Кремлебот» пише, що отримує 35 тисяч рублів (приблизно 570 доларів США), з преміями виходить 40-45. При цьому «штрафують за будь-яку дрібницю і на пристойні суми, тож іноді виходить, що вся бонусна частина проїдається».

Сама ж «Фабрика тролів», яка виховує кадрів на ниві дезінформації, колись працювала в російському Санк-Петербурзі, в Ольгино, а потім на вулиці Савушкіна, тепер же вона існує за новою адресою в тому ж місті: вулиця Оптиків, 4, корпус 3. Кумедно, що Гугл-мапи видають під час пошуку цієї адреси «офіси кремлеботів».