Хто такі криптоанархісти та про що вони попереджають

Можливості сучасних інтернет-технологій зростають кожного дня, а віртуальна мережа пов’язує між собою мільйони девайсів по всьому світу. При цьому, пересічна людина рідко замислюється про наслідки такої онлайн-взаємопов’язаності. Мало хто стежить за курсом біткойну, який постійно зростає, а такі терміни як «шифропанк» або «блокчейн» пересічному інтернет-користувачеві взагалі ні про що не говорять.

Тим часом, інформаційний простір постійно збільшується, і є ті, хто навіть навчився перетворювати інформацію на зброю. До чого тут криптоанархія, чи є в кожного з нас що приховувати, та від кого, що таке «Паралельний поліс» та як взагалі можливе існування паралельних спільнот, непідконтрольних державам?

Криптоанархізм – це філософія, яка виникла наприкінці 1980-х та полягає у використанні сильної криптографії для захисту особистої приватності, свободи слова, конфіденційного обміну інформацією та спілкування, а також прав людини.

Прихильники цієї ідеології – криптоанархісти – сприяють створенню умов для розвитку вільного суспільства 21-го століття, виступаючи проти втручання держави у приватне та економічне життя громадян. Наприклад, вони не підтримують цензуру, яку держави нав’язують у спробі контролювати обмін інформації.

«Будь-хто може стати криптоанархістом»

Серед відомих особистостей криптоанархістом можна вважати, наприклад, Едварда Сноудена, який у 2013 році оприлюднив секретні документи спецслужб США про тотальне стеження американських спецслужб за комунікаціями громадян багатьох держав світу за допомогою існуючих інформаційних мереж.

Іншим прикладом є засновник соціальної мережі «Вконтакте» Павло Дуров, який створив месенджер Telegram саме для безпечного спілкування. Але, насправді, криптоанархістів набагато більше, просто не всі надають перевагу публічності.

Не обов’язково потрібно бути технічно освіченим для того, щоб стати криптоанархістом. Кожен може ним стати

Загалом, криптоанархісти – високоосвічені інженери, ідеологія яких – це взаємоповага, вільний ринок, свобода вибору та повна лібералізація суспільства.

«Бути криптоанархістом означає використання технологій для того, щоб контролювати свою приватність, гроші та транзакції. Це спосіб мислення. Не обов’язково потрібно бути технічно освіченим для того, щоб стати криптоанархістом. Кожен може ним стати, якщо знає, чого від цього хоче», – пояснює 28-річний криптоанархіст із Чехії Павел Шевчик.

У небезпеці – кожен

Криптоанархісти намагаються попередити пересічних людей про безліч небезпек, які криються за онлайн-взаємопов’язаністю та можливістю відстеження будь-яких дій пересічної особи в інтернеті. Але більшість користувачів просто не усвідомлюють, які сліди вони залишають у мережі. А ті, хто усвідомлює – не переймаються, мовляв, не порушують закони, а отже і приховувати їм нічого.

Коли хтось каже мені, що їм нічого приховувати, я кажу: дай мені пароль до свого Facebook

«Коли хтось каже мені, що їм нічого приховувати, я кажу: добре, тоді дай мені пароль від своєї електронної пошти, дай пароль до свого Facebook, я нічого не зроблю, просто прочитаю. Тоді люди одразу замислюються і розуміють, що їм все ж таки є що приховувати», – пояснює Павел Шевчик.

Він запевняє, що з дуже малою кількістю зусиль зловмисники можуть дістати досить багато інформації про будь-яку особу та використати її в поганих цілях.

Криптоанархісти широко використовують Dark Web – так звану «темну мережу», куди можна потрапити виключно за допомогою спеціальних програм, таких як Tor чи I2P, що дозволяють діяти анонімно.

Альтернативна спільнота «Паралельний поліс»

На одній з празьких вулиць можна побачити триповерхову будівлю, чорний колір якої не є притаманним для фасадів чеської столиці. Це Інститут криптоанархії «Паралельний поліс». Він є чимось на кшталт штаб-квартири для криптоанархістів, серед яких багато відомих IT-підприємців, «етичних хакерів», біткойн-ентузіастів, програмістів та митців.

Інститут є спільним проектом арт-групи Ztohoven, яка багато років символічно демонструвала незгоду із певними діями уряду, особливо із підтримкою комуністичних режимів, та хакерів, спроможних використовувати сучасні технології для захисту свободи громадян.

Сьогодні Інститут майже повністю ігнорує чеський уряд.

Всередині все нагадує неминуче майбутнє: купити каву за криптовалюту та пити її, спостерігаючи за курсом біткойну з великих екранів, або ж друкувати щось на 3-D принтері тут не є чимось незвичним.

Що всередині?

На першому поверсі Інституту розташоване Bitcoin Coffee – єдине кафе у світі, де можна розраховуватися виключно криптовалютою. Зарплатню персонал тут також отримує в біткойнах.

Bitcoin Coffee – це такий собі перший контакт пересічної людини із криптовалютою, яка для неї є чимось абстрактним. Це один із найлегших способів продемонструвати людям, як працює криптовалюта», – зазначає програміст Шевчик, який є членом наглядової ради «Паралельного полісу».

Він одразу показує, як все працює на практиці: спочатку заклад видає відвідувачам їхню власну картку з унікальним QR-кодом, а саме біткойн чи лайткойн-гаманець. Потім за допомогою цієї картки у спеціальному криптоматі за лічені секунди гроші можна обміняти на криптовалюту.

Розрахуватись за каву дуже просто – слід лише покласти картку на спеціальний апарат, який зчитує QR-код. «Ідея в тому, що ви отримуєте щось непідконтрольне державі або ж національним банкам», – пояснює Павел.

На другому поверсі розташоване офісне приміщення Paper Hub, в якому будь-хто може орендувати собі робоче місце. Заплатити оренду, однак, доведеться у біткойнах. В «картонному офісі» панує поєднання креативу та технологічних знань – в основному орендарями є митці, хакери, інноватори, IT-ентузіасти.

На третьому поверсі ж розташований сам Інститут та конференц-зал, в якому проводять зустрічі та різні освітніх заходи.

Минулого місяця, наприклад, в рамках четвертого Хакерського конгресу тут зібралися криптоанархісти з різних країн.

Придбати квиток на подію можна було виключно за криптовалюту, що дозволило відвідувачам зберегти повну анонімність. «Ми продали близько 400 квитків, тому з персоналом та спікерами було понад 500 людей», – зазначив Павел.

Фото з Хакерського конгресу користувача соціальної мережі Instagram. Деякі спікери не відкривали своїх облич, побоюючись технологій, що розпізнають обличчя

Чи можливо створити «бездержавну» спільноту?

Насправді, криптоанархісти не намагаються боротися проти держав. Сама онлайн мережа вже є децентралізованою павутиною, в якій панує анархія.

На питання про те, як криптоанархісти уявляють собі відсутність держави, Павел відповів, що «завжди буде існувати певна структура, але якщо й будуть структури, подібні до держави, вони повинні бути маленькими, щоб бути ефективнішими… і люди самі повинні вирішувати, чи хочуть вони мати лідера».

Шлях до анархо-капіталістичного суспільства дуже довгий. Думаю, це ніколи не буде всесвітнім феноменом. Але вже з’являються деякі дуже цікаві проекти

«На мою думку, шлях до анархо-капіталістичного суспільства дуже довгий. Думаю, це ніколи не буде всесвітнім феноменом. Але вже з’являються деякі дуже цікаві проекти. Наприклад, в Норвегії заснували проект Liberstad – спроба побудувати перше приватне місто Норвегії. Вони купили велику частину землі, і лібертаріанці будують місце, де вони матимуть свою власну систему освіти й інші приватні системи. Вони будують лібертаріанський рай», – додає Шевчик.

«Паралельний поліс» наразі тісно співпрацює з людьми з інших країн, які також хочуть заснувати Інститут криптоанархії у своїх містах. Наприклад, у 2018 році у Братиславі також з’явиться «Паралельний поліс».

Добре це явище чи погане, криптоанархізм вже пустив коріння в глобальну інтернет-мережу та швидко проростає. Його неможливо контролювати, але, на думку багатьох експертів, криптоанархія цілком може стати початком існування нових форм суспільств.