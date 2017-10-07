Dark Web: прихована сторона інтернету, яка поширена в Україні

Якщо порівняти інтернет-простір із океаном, то пересічний користувач насправді «плаває» лише на мілині. Паралельно із величезним обсягом інформації, яка доступна звичайному інтернет-користувачеві, існує не менша за розміром частина інтернету, дістатися якої може не кожен. Пошукові системи, такі, як Google, не можуть виявити контент так званого «глибинного інтернету», який використовується як для легальної, так і для нелегальної діяльності. Прихована сторона інтернет-світу стала притулком для незаконних угруповань, які використовують її для різних цілей – від торгівлі зброєю, екзотичними тваринами, шкідливими програмами, дитячою порнографією та людьми до шпигунства, відмивання грошей та екстремізму, що вже давно привернуло увагу правоохоронних органів в різних частинах світу.

Що таке Deep Web та Dark Web?

Surface Web. Умовно інтернет можна розділити на прошарки. На поверхні – всім відомий Surface Web, або ж «поверхневий веб», який індексується стандартними пошуковими системами, такими, як Google.

Deep Web. Але є й та «глибинна» частина інтернету, або ж Deep Web, яку пошукові системи просто не бачать. Дослідження американського аналітичного центру Wilson Center припускають, що за обсягом Deep Web може бути у 400–500 разів більшим, ніж відомий нам Surface Web. «Глибинний інтернет» включає, наприклад, контент внутрішніх мереж корпорацій та університетів, або ж комерційні бази даних, до яких не може отримати доступ будь-хто.

Dark Web. Усередині ж цього «глибинного інтернету» є Dark Web – «темний інтернет», – контент якого прихований навмисно. Потрапити туди можна за допомогою спеціальних програм, таких, як Tor чи I2P. Tor, наприклад, дозволяє користувачам «дістатися веб-сайтів через серію віртуальних каналів замість прямого зв’язку, таким чином дозволяючи як організаціям, так і людям ділитися інформацією через публічні мережі без загрози їхній приватності», пояснює аналіз Служби досліджень Конгресу США.

Іншими словами – Tor дозволяє діяти анонімно, що надзвичайно ускладнює можливість відстеження дій в інтернеті.

Як зазначає громадський діяч у галузі інформаційних технологій та президент холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський у коментарі для Радіо Свобода, Dark Web не є винаходом теперішнього часу, а, навпаки, «обмін інформацією, який не контролюється, – це дуже стародавній винахід, а сучасний винахід – це обмін інформацією, яка контролюється». При цьому він назвав використання Dark Web досить поширеним явищем.

Кому й навіщо потрібен Dark Web?

Насправді анонімізація дій в інтернеті може цілком використовуватися для легальних дій. Сама система Tor була створена Дослідницькою лабораторією Військово-морського флоту США у 2002 році як інструмент, який дозволяє анонімне спілкування в інтернеті.

Як пояснює спеціаліст з внутрішньої безпеки Крістін Фінклеа, через політичні або інші причини доступ до певних сайтів у країні може бути заблокований, у той час як Tor дозволяє ними користуватися. Іншим прикладом є захищене спілкування політичних дисидентів або бізнес-діячів, які побоюються витоку інформації, зазначає Фінклеа.

​Згідно із офіційною статистикою Tor за період від січня до вересня 2017 року, Україна посідає п’яте місце за кількістю щоденних користувачів, які напряму використовують цю програму, після США, ОАЕ, Росії та Німеччини.

Окремо про використання Dark Web можна говорити в контексті антикорупційних розслідувань та, зокрема, захисту викривачів. В Україні, наприклад, існує ресурс під назвою «Хабардокс» – анонімізатор повідомлень, який за допомогою Tor дозволяє анонімно повідомити журналістів-розслідувачів про факт правопорушень та передати їм необхідні документи. Створений за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії та Талліннського технічного університету, цей проект допомагає викривати корупційні схеми, при цьому гарантуючи безпеку інформаторів.

Та можливості «глибинного інтернету» не могли не привернути увагу злочинців, які використовують його для надзвичайно широкого спектру незаконних дій. Не дивно, що значна частина веб-сторінок у Dark Web заборонена в більшості країн світу.

Dark Web – територія беззаконня

Як і у звичайному для нас інтернеті, в Dark Web можна знайти безліч сайтів – від «прихованої Вікіпедії» до новинних порталів та інтернет-магазинів, які пропонують товари та послуги. Невичерпний список того, що там можна купити, включає наркотики, зброю, підроблені документи, дитячу порнографію, екзотичних тварин, вкрадене майно, шкідливі програми тощо. Є також можливість замовити вбивство або злам сайтів.

Експерти з відмивання коштів, торговці людьми та органами, політичні екстремісти, терористи та шпигуни є повсякденними користувачами паралельного інтернет-світу. У цьому світі є й свої валюти – і біткойн (bitcoin) лише одна з них. Цю валюту можна використовувати анонімно, а згодом обміняти на «справжні гроші».

Відстежити нелегальні дії злочинців у «глибинному інтернеті» досить складно, але можливо.

​Чи можна покарати користувачів Dark Web?

Інтерпол зазначає, що «комплексні засоби шифрування та анонімності, що використовуються для доступу та спілкування у Darknet, створюють багато проблем для правоохоронних органів у виявленні злочинців, які прагнуть приховатися В наданій їм анонімності».

Та це зовсім не означає, що правоохоронні органи у різних країнах заплющують очі на підозрілу діяльність користувачів «глибинного інтернету». Наприклад, у 2013 році ФБР США закрила найбільшу «наркотичну імперію» у Dark Web під назвою Silk Road («Шовковий шлях»), яка, за приблизними оцінками, заробила близько 1,2 мільярда доларів США з 2011 до 2013 року, беручи до уваги курс біткойнів на той момент. Та після закриття Silk Road одразу ж з’явилися нові сайти, значно більші за попередника.

Щодо інструментів боротьби зі злочинцями у Dark Web, Ольшанський зазначає, що це методи, «які використовувалися завжди – агентурні методи: розвідка, відслідковування певних персоналій тощо, і у цих людей завжди були способи зв’язку між собою, які держава не могла контролювати».

Dark Web в Україні

Начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк розповів Радіо Свобода, що найбільш поширеним різновидом злочинної діяльності в Dark Web в Україні є торгівля наркотичними засобами, за якою йдуть торгівля зброєю, купівля-продаж викраденої інформації та дамп кредитних карток. Він також зауважив, що частіше в Україні злочинці все ж використовують саме «легальний інтернет», тому що саме його використовує більшість споживачів, на яких націлені дії злочинців.

Демедюк також повідомив, що в Україні у Dark Web часто використовують шахрайський спосіб обману – наприклад, пропонують придбати зброю або наркотичні засоби, але після того, як отримують гроші, – не надсилають товар.

Щодо складності боротьби зі злочинцями Демедюк зазначив, що їх дійсно складніше відслідковувати, та «це цифровий світ, і все, що в цифровому світі, – залишає слід, тому в нас є певні процесуальні норми, які дозволяють використовувати апаратно-програмні комплекси для того, щоб робити такі засідки в кіберпросторі і виявляли дані групи».

«Фактично у цьому році ми виявили близько 16 груп, які використовують Dark Net», – зазначив начальник Департаменту кіберполіції.

9–10 жовтня у Кракові в рамках європейського форуму з кібер-безпеки Cybersec експерти на спеціальній дискусійній панелі під назвою «Dark Web – зла сторона інтернету» окремо обговорюватимуть особливості небезпеки глибинної мережі у світі.