Наступна глобальна війна може стати кібервійною – Стів Возняк

На третьому міжнародному форумі Hack IT-2017, що відбувся в Україні на борту найбільшого сучасного літака «Мрія», провідні представники цифрової індустрії обговорили питання кібербезпеки. 30 вересня також відбулася церемонія нагородження «білих хакерів», які перемогли у змаганні HackIT Cup. У форумі взяли участь співзасновник компанії Apple Стів Возняк, творець першого пакету програмного забезпечення для шифрування електронної пошти Філіп Ціммерман та інші важливі в IT-бізнесі особистості.

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Кібератаки по всьому світу вже нікого не дивують, а їхні наслідки стають більш серйозними та небезпечними. Є велика потреба в підтримці ініціатив для запровадження інновацій у галузі кібербезпеки, вважає Стів Возняк. Він припустив, що наступна глобальна війна, якщо вона розпочнеться, може відбуватися в кіберпросторі.

Не існує єдиного технологічного шляху запобігання хакерству, запобігання кіберзлочинам

«Потрібно розуміти, що вторгнення в кібербезпеку країни шкодять її економіці. І в залежності від того, як саме вони шкодять, треба шукати шляхи вирішення. Неможливо дати якусь загальну пораду, адже не існує єдиного технологічного шляху запобігання хакерству, запобігання кіберзлочинам», – каже фахівець. «Варто розподіляти управління, а не створювати єдиний центр контролю. Центральний контроль означатиме, що в разі його зламу безпека всієї країни впаде. Якщо ж розкласти точки управління в різні місця по всій країні, результат буде більш ефективним з точки зору безпеки», – вказує Возняк.

Ви (Україна) зазнали атаки, наслідками якої стали втрати людських життів, а ми (США) були атаковані в інформаційному просторі

Ще один IT-експерт Філіп Ціммерман наголосив на важливості вдосконалення загального рівня кібербезпеки, адже останнім часом багато міжнародних компаній були об'єктами кіберзлочинів, що поставило під загрозу фінансову безпеку людей. Ціммерман порівняв США з Україною, згадуючи про втручання Росії: «Ви зазнали атаки, наслідками якої стали втрати людських життів, а ми були атаковані в інформаційному просторі». За його словами, США зазнали серйозних втрат через російські хакерські атаки, так само як і країни Європейського союзу.

Слід думати про те, яким чином можна залишити всіх ваших цінних інженерів працювати тут

Україна постійно перебуває під загрозою кібернападів, заявив Філіп Ціммерман і порадив не шукати допомоги ззовні, а зосередитись на власних силах та ресурсах. «Слід думати про те, яким чином можна залишити всіх ваших цінних інженерів працювати тут, а не відправляти їх працювати за кордоном. Можливо, якщо б держава змогла знайти варіанти інвестицій у цьому напрямку, це б справді допомогло», – каже Ціммерман.

Єгор Аушев, який очолює проект Cyber Guard, створений за підтримки «Укроборонпрому» в партнерстві з приватними компаніями, розповів, що на ринку вже існують компанії, орієнтовані на поліпшення загального рівня кібербезпеки. Є ініціативи, щоб мотивувати молодих фахівців працювати в Україні, але цього замало, каже він.

«Вже є чотири законопроекти, які стосуються кібербезпеки, та проблема у тому, що не встановлені відповідальні особи в разі кіберзлочину, процедури з вирішенням кібернападу не прописано. Кібернапади стоять на одному рівні зі зброєю масового знищення, про що говорять і президент Америки, і президенти європейських країн, у нашій країни поки що до цього не доходять», – нарікає Аушев.

Стів Возняк нагородив найкращих «білих хакерів» – переможців змагання-марафону HackIT Cup. У марафоні взяли участь 30 «білих хакерів» зі всього світу, вони випробували системи кіберзахисту, онлайн-сервіси та платіжні системи великих компаній.

Філіп Ціммерман відзначив переможців бізнес-акселератора Hacken. Цей ресурс створює для «білих хакерів» майданчик для пошуку вразливих місць, а також проводить для них конференції та змагання. Ці дії спрямовані на поліпшення інформаційної безпеки сучасного бізнесу та розвитку власних продуктів в Україні.