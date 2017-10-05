Рада ухвалила закон щодо гарантування кібербезпеки України

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому закон, що визначає основні принципи гарантування кібербезпеки України.

«Ми ведемо війну з Росією. Одна зі складових цієї війни – це кібератаки. Україна зараз перша і єдина країна, яка бере участь у реальній кібервійні», – заявив з трибуни парламенту голова комітету з питань інформатизації та зв’язку Олександр Данченко.

Він наголосив на важливості надання правових повноважень українським спецслужбам для запобігання від’єднанням енергосистем, поширенню вірусів тощо.

Наприкінці вересня посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Сполучені Штати нададуть Україні понад 5 мільйонів доларів в рамках нової допомоги в сфері кібербезпеки.

27 червня в Україні сталася масштабна хакерська атака, яка вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.

Служба безпеки України 1 липня заявила про причетність російських спецслужб до атаки комп’ютерного вірусу Petya.A. За даними СБУ, зараження комп’ютерних систем відбувалося в декілька етапів напередодні Дня Конституції України через використання прикладного бухгалтерського програмного забезпечення.