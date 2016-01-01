Що таке криптовалюта?

Що це: інтернет-гроші, віртуальна валюта чи товар? Криптовалют (тобто цифрових валют, що функціонують завдяки механізму асиметричного шифрування) у світі налічується близько тисячі, але найвідомішою є bitcoin (біткойн). В Україні останнім часом підвищилася увага до біткойнів через стрімке зростання їхніх цін. «Це такий новий вид активів, який відрізняється від звичайних для нас грошей або інших фінансових активів. Від грошей відрізняється тим, що ви володієте валютою безпосередньо і для цього непотрібний банк чи якийсь дозвільний орган. Зберігається в особистому електронному гаманці», – пояснює Вадим Попов. Одиниця криптовалюти – це код, який народжується в результаті складних комп’ютерних математичних обчислень.

Що можна купити за криптовалюту? Якщо знайти продавця, який погодиться прийняти криптовалюту, то все, що завгодно. В Україні є достатньо торгових точок, ресторанів, кафе й інших закладів, які приймають до оплати ті ж самі біткойни. Поступово й інші криптовалюти в цій сфері отримують застосування, розповідає експерт. Якщо хтось хоче витратити свою криптовалюту, то в інтернеті можна знайти перелік місць, які її приймають. «Інша справа, що з огляду на зростання курсу криптовалют, не зовсім вигідно її зараз витрачати, її вигідно купувати і тримати», – переконаний директор з маркетингу Bitcoin-агентства.

Скільки коштує 1 біткойн? На сьогодні біткойн коштує близько 3,5 тисячі доларів за 1 віртуальну монету. А ціна формується в залежності від попиту. «Якщо дуже багато людей хочуть його купити, то ціна зростає, якщо більша кількість людей хоче його продати, то ціна трохи падає», – зазначає Вадим Попов. Трейдери успішно заробляють саме на цих цінових коливаннях. Тобто це гра на криптовалютній біржі. Є ризик того, що купите криптовалюту за однією ціною, а вона впаде. До цього треба бути готовим, каже експерт, і не інвестувати більше, ніж боїтеся втратити.

Хтось платить з цього податки? В Україні оподатковується весь дохід платника податків, у тому числі й дохід із реалізації майна і майнових прав, нагадує партнер юридичної компанії Axon Partners Орест Гавриляк. «Якщо хтось мав необережність вийти на крипто-біржу, яких існує безліч, продати біткойн, який він отримав від надання послуг комусь, то такий дохід потрібно оподаткувати», – пояснює юрист. Статус криптовалют досі в Україні законодавчо не визначений. «Відповідно, немає підстав для того, щоби платити з них податок, адже немає з чого платити – ось в чому проблема. Вся спільнота до кінця вересня чекає рішення НБУ, який має визначитися зі статусом, що таке криптовалюти: чи то активи, чи то платіжні засоби, чи то щось ще», – відповідає Вадим Попов.

Заробити – не можна, а як видобути? Вірогідно, можна знайти роботодавця, який платить в криптовалюті, але, скоріш за все, це вдасться зробити лише із закордонним партнером у ІТ-сфері. В Україні юридичні особи в принципі не можуть офіційно використовувати криптовалюту зараз, що стосується і заробітної плати в тому числі. Видобуток криптовалюти називається «майнінг». Він відбувається за допомогою спеціального комп’ютерного обладнання. Також потрібна спеціальна програма, яка дозволяє обрати, що ви будете «майнити» і де. Це все треба налаштовувати і вивчати тематику, для цього існують спеціальні форуми. «Майнінг» – це основа діяльності мережі. «Майнери» обчислюють ті самі блоки, які включаються в транзакції того ж біткойна. Без цього процес є неможливим. «Майнери» отримують винагороду за те, що знаходять ці блоки плюс отримують ще комісійні за транзакції, які вони зараховують до блоку», – пояснює спеціаліст. Для того, щоб заробляти на криптовалюті, не обов’язково вкладати великі суми, але це підвищує заробіток і його ймовірність. «Біткойн зараз дуже важко добувати, тому що обладнання для видобутку біткойну вузькоспеціалізоване і дороге. Звичайні користувачі успішно видобувають звичайні відеокарти домашніх комп’ютерів або будують ферми, в яких можна лише кілька карт поставити», – зауважує Вадим Попов.

Купити біткойн можна в криптоматі, а де продати? В Україні встановили перші криптомати – спеціальні термінали для продажу криптовалюти, в цьому випадку – біткойни. Поміняти віртуальні монети на гроші теж можна, але не через криптомати. Бо видача готівки через такі пристрої потребує банківської ліцензії. «Можна це зробити через спеціалізовані сервіси, такі як криптовалютні біржі, де ви реєструєтесь, вказуєте номер банківської карти, заводите криптовалюту, яку ви хочете продати, продаєте і виводите гроші на банківську карту», – пояснює директор з маркетингу Bitcoin-агентства.

Схоже на фінансову піраміду? Експерти кажуть – не можна назвати це фінансовою пірамідою. «Один із чітких показників фінансової піраміди – гроші одних людей використовуються для виплат іншим. Біткойн поводить себе інакше: це лімітований актив, ціна на який при різкому підвищенні попиту стрімко зростає за рахунок фіксованої пропозиції», – пояснює співзасновник експертного центру Distributed Lab, який займається зокрема blockchain-технологіями, однак застерігає, що не всі фінансові інструменти на основі шифрування настільки надійні. Чи може в один момент криптовалюта зникнути і людина залишиться ні з чим? «Щодо біткойну, думаю, що навряд чи це коли-небудь взагалі станеться. Якісь інші криптовалюти – більш ризиковані, тому перед тим, як щось робити: заробляти, купувати, отримувати, необхідно вивчати питання. Це особиста відповідальність кожної людини, яка в цьому бере участь», – наголошує Вадим Попов. Люди можуть добровільно користуватись чи не користуватись, і ніхто не закликає, що «терміново купуйте і ви збагатитесь», ніхто нікому нічого не обіцяє, резюмує він. Часто можна зустріти аргументи, що криптовалюту використовують для фінансування тероризму, в наркоторгівлі або у нелегальних оборудках, бо їх не можна відстежити. І от хакери, які атакували 150 країн світу, вимагали викуп у біткойнах. «Справа в тому, що і звичайні гроші використовуються для темних операцій, так само, як і молотки можна використовувати для кримінальних дій, як і інші непристосовані для цього речі. Дуже популярна страшилка, що наркоторговці та хтось ще активно використовують криптовалюти, хоча існують офіційні дослідження, які кажуть про те, що не більше від 2% всіх операцій проводяться на чорному ринку із використанням криптовалют», – зауважує директор з маркетингу Bitcoin-агентства.

Гроші забезпечені золотовалютним резервом, а що за криптовалютою? Система побудована на інших принципах. І в першу чергу вона забезпечена потужностями, які використовуються для її видобутку і всією іншою інфраструктурою, створеною для обслуговування транзакцій біткойну та інших криптовалют. Окрім цього, вона забезпечена попитом, розповідає директор з маркетингу Bitcoin-агентства. «Якщо порівнювати із звичайними грошима, то насправді це завжди питання довіри до інституту, який їх випускає. А криптовалюти децентралізовані, тобто немає єдиного джерела, який би їх випускав, тому картина зовсім інакша», – констатує експерт програми.

Ризики? Українські економісти вважають криптовалюту грошима майбутнього. Але визнають: віртуальна і ніким не контрольована валюта ненадійна. «Якщо ви в суд сьогодні принесете заяву і скажете: я заплатив біткойни, а мені за це не надали товар, то суд не буде знати, як з цим працювати, тому що незрозуміло, як це класифікувати, – пояснює Тимофій Милованов, заступник голови наглядової ради Національного банку України. Це залежить від того, що ви купували, та в кого, вважає Вадим Попов. Ризики не більші, ніж зі звичайними грошима, коли ви щось купуєте, а потім не отримуєте, додає він. «Якщо в суду виникне таке питання, суд завжди може запросити експертів, які роз’яснять те, що незрозуміло суду. А друге – саме тому ми і чекаємо прояснення статусу криптовалют в Україні від Нацбанку», – зазначає Попов.