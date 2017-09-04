У Нацбанку планують створити робочу групу щодо правового статусу Bitcoin

Рада фінансової стабільності при Нацбанку має намір створити робочу групу для вивчення й аналізу правового статусу Bitcoin та інших криптовалют в Україні.

Як повідомляє прес-служба регулятора, до обговорення планують залучити не лише представників регуляторів фінансового ринку, а й експертів.

У Нацбанку зазначають, що члени Ради домовилися знайти оптимальне рішення і спільну позицію регуляторів фінансового ринку щодо криптовалют.

За повідомленням, члени РФС відзначили різноманітність підходів до визначення статусу криптовалют, зокрема в Євросоюзі Bitcoin не має юридичного статусу валюти або грошей, але приймається фізичними та юридичними особами як засіб обміну і може бути переданий, збережений або проданий в електронному вигляді.



У серпні повідомлялося, що на одному з об’єктів інституту електрозварювання імені Патона СБУ і Нацполіція виявили 200 одиниць комп’ютерного обладнання для генерації Bitcoin. Силовики зазначають, що випуск та обіг Bitcoin на території України заборонений.

​Bitcoin – це електронна валюта з відкритим кодом. Вона децентралізована, дозволяє здійснювати розрахунки по всьому світу, при цьому комісія за перекази або дуже низька, або відсутня. Мережу, яка підтримує функціонування системи Bitcoin, створюють учасники, які мають на своєму комп’ютері встановлену програму. У цій мережі передача інформації здійснюється від програми до програми, а інтернет відіграє роль транспортної системи.